مدربٌ انجليزي يقود الفريق الفرنسي "الصغير" بجدارة

مُستخدماً مجموعة لا يزيد معدّل أعمارها عن 21.3 عاماً

بعدما كان متأخراً في الآداء والنتائج، نجح المدرب الانجليزي ليام روزينيور، 40 عاماً، في اعادة صياغة فريقه ستراسبورغ، وقاده الى سبع انتصارات متتالية في الدوري الفرنسي، مُستخدماً مجموعة لا يزيد معدّل أعمارها عن 21.3 عاماً.

وتغلب ستراسبورغ على مونبيليه ولنس (2-0) وأوكسير ونانت (1-0) وتولوز (2-1) وليون (4-2) وتعادل سلباً مع بريست، ليرتقي الى المركز الخامس برصيد 46 نقطة، ويصبح على بُعد نقطة عن نيس الرابع (47) و3 نقاط عن مرسيليا الثالث (49) وأربع نقاط عن موناكو الوصيف (50).

ويبدو أن نجاحات روزينيور وضعته على رادار الدوري الانجليزي مجدداً حيث تردد أن ليستر سيتي يريد منه تولي مهمة انقاذه من الهبوط، وهو الذي درّب سابقاً كل من برايتون وديربي كاونتي وهال سيتي.









