سيدات برشلونة أمام تحدّي اللقب الأوروبي الثالث توالياً

الصورة واضحة فيما يتعلق بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات

باتت الصورة واضحة فيما يتعلق بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، حيث يتواجه برشلونة، حامل اللقب مع تشيلسي الانجليزي، وأرسنال الانجليزي مع ليون الفرنسي.

وتقام مباراتا الذهاب من الدور نصف النهائي في التاسع عشر من شهر نيسان - أبريل المقبل في عاصمة كاتالونيا ولندن توالياً، ويقام الإياب في ليون ولندن في السادس والعشرين منه.

ويعتبر ليون الأكثر تتويجاً باللقب (8 مرات) في الأعوام 2011 و2012 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2022، يليه اينتراخت فرانكفورت الالماني (4 ألقاب)، لكن برشلونة هو الأكثر تفوقاً مؤخراً بتتويجه في الأعوام 2021 و2023 و2024.





