أرقام خيالية لعمر مرموش في كل المسابقات

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يواصل النجم المصري عمر مرموش أدائه المثير هذا الموسم

يواصل النجم المصري عمر مرموش أدائه المثير هذا الموسم، الذي بدأه مع اينتراخت فرانكفورت الألماني، وينهيه حالياً مع مانشستر سيتي الانجليزي.

فقد سجل مرموش هدف مانشستر سيتى الثانى ضد بورنموث، وقاد فريقه الى الفوز (2-1)، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الانجليزي.

وبذلك، يكون مرموش قد اسهم في 39 هدفاً، حيث سجل 26 وصنع 13 تمريرة حاسمة مع الأندية والمنتخب المصري في 43 مباراة خاضها هذا الموسم.





