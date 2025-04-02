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منع الحارس الشخصي لميسي من حمايته في الملعب

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منع الحارس الشخصي لميسي من حمايته في الملعب
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كرة القدم

2025-04-02 | 00:55
منع الحارس الشخصي لميسي من حمايته في الملعب

اكتسب شيوكي شهرة واسعة النطاق

مُنع ياسين شيوكي الحارس الشخصي لليونيل ميسي من حماية المهاجم الأرجنتيني من على خط التماس خلال مباريات إنتر ميامي.
واكتسب شيوكي شهرة واسعة النطاق بعد أن أظهرته مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يراقب الجماهير عن كثب لمنع أي متطّفلين محتملين من التداخل مع اللاعب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات.
الا ان رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم قررت السيطرة الكاملة على الأمن في يوم مباريات انتر ميامي، وسيسمح لشيوكي بالتواجد في غرفة خلع الملابس والمناطق المختلطة فقط.
وقال الحارس الشخصي لوسائل الإعلام الإسبانية "لم يسمحوا لي بالتواجد في الملعب بعد الآن، لقد كنت في أوروبا لمدة سبع سنوات، عملت في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، ولم يقتحم الملعب سوى ستة أشخاص فقط".
وأضاف "جئت إلى الولايات المتحدة الأميركية وفي غضون 20 شهرا فقط، قام 16 شخصا بذلك، هناك مشكلة كبيرة هنا، أنا لست المشكلة، دعوني أساعد ميسي"، وأعلن إنّه سيواصل العمل في فريق الأمن الشخصي للنجم الارجنتيني خارج الملاعب.



منع الحارس الشخصي لميسي من حمايته في الملعب

رياضة

كرة القدم

ياسين شيوكي

ليونيل ميسي

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