الجمهور جمع 27 مليون يورو لشراء حصة أغلبية في الملعب

بعد مشاركتهم في أول تعاونية للمشجعين لكرة القدم الألمانية

في موقف رائع ونادر، جمع مشجعو نادي سانت باولي الألماني أكثر من 27 مليون يورو لشراء حصة أغلبية في ملعبهم الخاص، ميلرنتور، بعد مشاركتهم في أول تعاونية للمشجعين لكرة القدم الألمانية.

وقال النادي الذي يتخذ من هامبورغ مقرا له إن أكثر من 21 الف شخص انضموا إلى تعاونية جمع التبرعات بعد انتهاء فترة اشتراك مدتها خمسة أشهر تقريبا.

وبادر النادي الى إنشاء الملعب الجديد من أجل زيادة رأس المال، ومساعدة ناديهم على التنافس مع أندية الدوري الألماني الأخرى.

وتم تسعير السهم بمبلغ 850 يورو، يضاف اليها مائة يورو تعادل الرسوم والضرائب، ووصل الامر الى جمع المبلغ.

اشارة الى انه إذا اشترى أحد المشجعين سهماً، فسيتم إدخاله في السحب على العديد من الجوائز، بما في ذلك عشاء مع قائد الفريق جاكسون إيرفين، وحزمة من خدمات الـVIP، والقمصان الموقعة وسواها.







