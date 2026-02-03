فيديو - انفجار مفرقعة يصيب الحارس ويقطع أصابع المشجع

عاجل
سلام: تربطني علاقات جيدة مع الرئيسين عون وبري بالرغم من أساليب العمل المختلفة ويجب المحافظة على التعاون بين السلطات
سلام: تربطني علاقات جيدة مع الرئيسين عون وبري بالرغم من أساليب العمل المختلفة ويجب المحافظة على التعاون بين السلطات
سلام: لن ندخل أي مغامرة حرب جديدة
سلام: لن ندخل أي مغامرة حرب جديدة
سلام: التزامنا بالسياسات الإصلاحية يُشجع على الاستثمار في لبنان
سلام: التزامنا بالسياسات الإصلاحية يُشجع على الاستثمار في لبنان
سلام في القمة العالمية للحكومات: تحقيق السيادة والإصلاح أساس للنهوض بالبلد
سلام في القمة العالمية للحكومات: تحقيق السيادة والإصلاح أساس للنهوض بالبلد
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
17 o
AlJadeedTv
البقاع
7 o
AlJadeedTv
الجنوب
15 o
AlJadeedTv
الشمال
15 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
11 o
AlJadeedTv
كسروان
16 o
AlJadeedTv
متن
16 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - انفجار مفرقعة يصيب الحارس ويقطع أصابع المشجع

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - انفجار مفرقعة يصيب الحارس ويقطع أصابع المشجع
A-
A+

كرة القدم

2026-02-03 | 00:19
فيديو - انفجار مفرقعة يصيب الحارس ويقطع أصابع المشجع

شهدت مواجهة إنتر ميلان ومضيفه كريمونيزي أحداثاً مأساوية

شهدت مواجهة إنتر ميلان ومضيفه كريمونيزي، أحداثاً مأساوية، بعد وقوع حادثة خطيرة استهدفت سلامة اللاعبين وأدت إلى إصابة جسيمة في ملعب "جيوفاني زيني"، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
وخيّم الرعب على أرجاء الملعب إثر سقوط مفرقعة صوتية ضخمة بالقرب من حارس مرمى كريمونيزي، الإندونيسي إميل أوديرو، ما أدى إلى توقف اللعب لعدة دقائق. 
وتدخل الطاقم الطبي فوراً لتقديم الإسعافات الأولية للحارس الذي بدا متأثراً بقوة الانفجار الصوتي، قبل أن يتم التأكد من قدرته على استكمال المباراة واستئناف اللعب وسط أجواء مشحونة.
وفي سياق التحقيقات الفورية، كشفت تقارير أمنية أن السلطات المختصة نجحت في تحديد هوية المشجع المتورط في إلقاء المفرقعة.
وأفادت المصادر بأن المشجع نفسه تعرض لإصابة كارثية إثر انفجار مفرقعة ثانية كان يحاول إشعالها، ما أسفر عن فقدانه لثلاثة من أصابعه، وقد نُقل على الفور إلى المستشفى تحت حراسة مشددة، تمهيداً لإيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه فور استقرار حالته الصحية.
رياضياً، نجح "النيراتزوري" في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة (2-0)، بفضل ثنائية لاوتارو مارتينيز وبيوتر جيلينسكي التي سُجلت في الشوط الأول. 
وعقب صافرة النهاية، اتخذ لاعبو إنتر ميلان موقفاً حازماً، حيث امتنع الفريق عن التوجه لتحية رابطة "كورفا نورد" (ألتراس الإنتر) في تصرف احتجاجي صريح ضد أعمال العنف والشغب التي شهدتها المدرجات.



مقالات ذات صلة

فيديو - لفتة إنسانية من كوبنهاغن تجاه مشجعين قطعوا 5 آلاف كيلومتر
2025-11-26

فيديو - لفتة إنسانية من كوبنهاغن تجاه مشجعين قطعوا 5 آلاف كيلومتر

العسكريون المتقاعدون يقطعون طريق عام صور عند مفرق العباسية (فيديو)
2026-01-29

العسكريون المتقاعدون يقطعون طريق عام صور عند مفرق العباسية (فيديو)

فيديو - مشادة حادة بين المدرب ومشجع قبيل نهائي السوبر البرازيلي
2026-02-01

فيديو - مشادة حادة بين المدرب ومشجع قبيل نهائي السوبر البرازيلي

فيديو - مشجع اقتحم الميدان مُستفزّاً أصحاب الأرض
2026-01-26

فيديو - مشجع اقتحم الميدان مُستفزّاً أصحاب الأرض

فيديو - انفجار مفرقعة يصيب الحارس ويقطع أصابع المشجع

رياضة

كرة القدم

إنتر ميلان

كريمونيزي

إميل أوديرو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - الجماهير تحتفي بـ "إدين دجيكو" بطبقٍ شهيّ
فيديو - "غزة للإرادة" يمنح غوارديولا لقب مدرب شرفيّ

اقرأ ايضا في كرة القدم

ديفيد بيكهام يدخل عالم فاناتيكس الحصري
00:26

ديفيد بيكهام يدخل عالم فاناتيكس الحصري

وقّع النجم الإنجليزي السابق اتفاق شراكة حصرية

00:26

ديفيد بيكهام يدخل عالم فاناتيكس الحصري

وقّع النجم الإنجليزي السابق اتفاق شراكة حصرية

قرارات أربيلوا تثير الجدل في غرفة ملابس الريال
00:25

قرارات أربيلوا تثير الجدل في غرفة ملابس الريال

كشفت تقارير حالة "المفاجأة والارتباك" في نادي ريال مدريد

00:25

قرارات أربيلوا تثير الجدل في غرفة ملابس الريال

كشفت تقارير حالة "المفاجأة والارتباك" في نادي ريال مدريد

الأعلى قيمة - صفقة قياسية تزلزل "رين"
00:24

الأعلى قيمة - صفقة قياسية تزلزل "رين"

أتم انتقاله إلى ليفربول في صفقة قياسية

00:24

الأعلى قيمة - صفقة قياسية تزلزل "رين"

أتم انتقاله إلى ليفربول في صفقة قياسية

اخترنا لك
ديفيد بيكهام يدخل عالم فاناتيكس الحصري
00:26
قرارات أربيلوا تثير الجدل في غرفة ملابس الريال
00:25
الأعلى قيمة - صفقة قياسية تزلزل "رين"
00:24
تخريب جدارية الأخوين ويليامز في بلباو
00:23

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026