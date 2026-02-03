فيديو - انفجار مفرقعة يصيب الحارس ويقطع أصابع المشجع

Indonesian national team goalkeeper, Emil Audero gets hit with flares thrown by supporters at the Cremonese vs Inter milan match. The match was immediately stopped and the medical team entered the field.#indonesia #football #incident pic.twitter.com/ttG3a57svU — deton8 (@detoneight) February 2, 2026

شهدت مواجهة ومضيفه كريمونيزي، أحداثاً مأساوية، بعد وقوع حادثة خطيرة استهدفت اللاعبين وأدت إلى إصابة جسيمة في ملعب "جيوفاني زيني"، ضمن منافسات .وخيّم الرعب على أرجاء الملعب إثر سقوط مفرقعة صوتية ضخمة بالقرب من حارس مرمى كريمونيزي، الإندونيسي إميل أوديرو، ما أدى إلى توقف اللعب لعدة دقائق.وتدخل الطاقم الطبي فوراً لتقديم الإسعافات الأولية للحارس الذي بدا متأثراً بقوة الانفجار الصوتي، قبل أن يتم التأكد من قدرته على استكمال المباراة واستئناف اللعب وسط أجواء مشحونة.وفي سياق التحقيقات الفورية، كشفت تقارير أن السلطات المختصة نجحت في تحديد هوية المشجع المتورط في إلقاء المفرقعة.وأفادت المصادر بأن المشجع نفسه تعرض لإصابة كارثية إثر انفجار مفرقعة ثانية كان يحاول إشعالها، ما أسفر عن فقدانه لثلاثة من أصابعه، وقد نُقل على الفور إلى المستشفى تحت حراسة مشددة، تمهيداً لإيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه فور استقرار حالته الصحية.رياضياً، نجح "النيراتزوري" في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة (2-0)، بفضل ثنائية لاوتارو مارتينيز وبيوتر جيلينسكي التي سُجلت في الشوط الأول.وعقب صافرة النهاية، اتخذ لاعبو إنتر ميلان موقفاً حازماً، حيث امتنع الفريق عن التوجه لتحية رابطة "كورفا نورد" (ألتراس الإنتر) في تصرف احتجاجي صريح ضد أعمال العنف والشغب التي شهدتها المدرجات.