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فيديو - المرحة سابالينكا تستعد لويمبلدون بالرقص !

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فيديو - المرحة سابالينكا تستعد لويمبلدون بالرقص !
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التنس

2024-06-30 | 03:55
فيديو - المرحة سابالينكا تستعد لويمبلدون بالرقص !

تُطلق البيلاروسية سابالينكا حملتها في دورة ويمبلدون

تُطلق البيلاروسية آريانا سابالينكا غداً الاثنين حملتها في دورة ويمبلدون، ثالث دورات الغران سلام الكبرى الأربعة، بمواجهة الأميركية إمينا بيكتاس، في الدور الاول، على أمل احراز لقب الحدث الذي خرجت من دوره نصف النهائي مرتين عاميّ 2021 و2023.
ونشرت صفحات ومواقع التنس فيديو للنجمة البيلاروسية، المصنفة الثالثة عالمياً، والمعروفة بروحها المرحة، وهي ترقص مع احدى الفتيات الصغيرات، خلال استعداداتها في أحد ملاعب ويمبلدون.



فيديو - المرحة سابالينكا تستعد لويمبلدون بالرقص !

رياضة

التنس

آريانا سابالينكا

ويمبلدون

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