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قناة الجديد
ALJADEEDNEWS
المحققون الأتراك يفتّشون عن عيّنات الحمض النووي لـ #خاشقجي https://t.co/bkVRK4FYYG https://t.co/TQ6LIPSPgj
Sat Oct 20 13:42:05 +0000 2018
قناة الجديد
ALJADEEDNEWS
تسجيلات مصوّرة جديدة تُنشر لأوّل مرة لـ #خاشقجي مع خطيبته قبل مقتله https://t.co/4taGWgMiWo https://t.co/L08TAkOPH2
Sat Oct 20 13:41:06 +0000 2018
قناة الجديد
ALJADEEDNEWS
بالفيديو: إمرأة "زومبي" في بيت مهجور! https://t.co/Ujn383Kjvx https://t.co/n8LIvAN8kG
Sat Oct 20 12:52:52 +0000 2018
قناة الجديد
ALJADEEDNEWS
#تركيا تعد بكشف ملابسات حادثة مقتل #خاشقجي... "دين في أعناقنا"! https://t.co/wdDYuoSqJh https://t.co/rNENd6fDHd
Sat Oct 20 11:38:17 +0000 2018
قناة الجديد
ALJADEEDNEWS
بعد اعتراف السعودية بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها... خطوات جديدة لبريطانيا تجاه الرياض! https://t.co/SjwiApMSSX https://t.co/KJgkF9W40L
Sat Oct 20 11:04:54 +0000 2018
قناة الجديد
ALJADEEDNEWS
ناصر القصبي يعلّق على قضية الخاشقجي ويقول: العدو الأخطر ليس ولاية الفقيه... بل هو حاكم قابع في زاويه صغيرة!… https://t.co/ikORtBIjUQ
Sat Oct 20 11:00:09 +0000 2018
قناة الجديد
ALJADEEDNEWS
جريصاتي: السنيورة غير مؤهل وطنيا ودستوريا لكيل الاتهام لرئيس الجمهورية بمخالفة الدستور https://t.co/yWoFIjSb35 https://t.co/ujqDN22EgA
Sat Oct 20 10:47:23 +0000 2018
قناة الجديد
ALJADEEDNEWS
#السنيورة: #عون يفرض أعرافاً تمس بالدستور اللبناني https://t.co/vJWOCUgcYX https://t.co/srgHn8ltYA
Sat Oct 20 10:43:59 +0000 2018
قناة الجديد
ALJADEEDNEWS
كيف علّقت الامارات على الاجراءات السعودية في قضية خاشقجي؟ https://t.co/c56uXrAQ0e https://t.co/cXtqrBOqmR
Sat Oct 20 10:28:49 +0000 2018
قناة الجديد
ALJADEEDNEWS
أوّل تعليق لسعود القحطاني بعد إعفائه من مهامه على خلفية قضية الخاشقجي! https://t.co/Uhpy6dWJw7 https://t.co/zZQtnQgnUM
Sat Oct 20 10:05:55 +0000 2018
قناة الجديد
ALJADEEDNEWS
حبشي من رأس بعلبك: التفاؤل موجود بأن نعود للإتفاق الذي حصل منذ يومين وتتشكل الحكومة https://t.co/G3qBSUNMHv https://t.co/ZLiP2np3Nc
Sat Oct 20 10:02:14 +0000 2018
قناة الجديد
ALJADEEDNEWS
الحكومة في دوامة الانتظار @sabehnancy @mounayer1 https://t.co/Napz2o4udf
Sat Oct 20 09:51:12 +0000 2018
قناة الجديد
ALJADEEDNEWS
بعد إعفائه من مهامه بأمر ملكي على خلفية التحقيق بقضية جمال خاشقجي... من هو سعود القحطاني؟ https://t.co/KwNUD4LV2s https://t.co/NUpSIKVXH3
Sat Oct 20 09:48:35 +0000 2018
قناة الجديد
ALJADEEDNEWS
الأسد لبري: اقدر لكم عواطفكم الصادقة في رؤية سوريا وهي تنعم بالامن https://t.co/GqG0pEMWOC https://t.co/0ztnAMZmZa
Sat Oct 20 09:13:00 +0000 2018
قناة الجديد
ALJADEEDNEWS
#أين_جثة_جمال_خاشقجي؟ https://t.co/lCtDtJ2aWK https://t.co/tJIGtHipt6
Sat Oct 20 08:39:25 +0000 2018
قناة الجديد
ALJADEEDNEWS
أربعة شخصيات مرشحة لخلافة #دي_مستورا ... بينهم وزير عربي اشاد بتحرير #حلب https://t.co/M2RIgVrSUK https://t.co/GQ8Ykm8GWK
Sat Oct 20 08:16:05 +0000 2018
قناة الجديد
ALJADEEDNEWS
وصول رئيس وزراء ارمينيا الى #بيروت https://t.co/kGhIx0FoXl https://t.co/gII3Wf3glN
Sat Oct 20 07:43:25 +0000 2018
قناة الجديد
ALJADEEDNEWS
أعضاء بالكونغرس الاميركي يشككون بالرواية السعودية حول مقتل #جمال_خاشقجي https://t.co/DwNHrGLm1o https://t.co/rV8VBz8N0G
Sat Oct 20 06:22:53 +0000 2018
قناة الجديد
ALJADEEDNEWS
وفاة رقيب بالجيش جراء انقلاب سيارته واحتراقها قي ضهر نصار العكارية https://t.co/CQYVKzEFgM https://t.co/aqPKGJIN0b
Sat Oct 20 05:52:20 +0000 2018
قناة الجديد
ALJADEEDNEWS
خديجة جنكيز تنعي خطيبها جمال خاشقجي.. ماذا قالت؟ https://t.co/CjreTbEFQb https://t.co/Aw0acTjiff
Sat Oct 20 05:46:13 +0000 2018
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