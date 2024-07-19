اليسا تخلع حذاءها على مسرح اعياد بيروت وتستنجد بمرافقها الخاص

وقدمت الفنانة اللبنانية باقة من اجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الذين راحوا يرددون اغنياتها بحماس كبير.وانتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صورة ومقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي طغت على الحفل، وكان لافتا مقطع فيديو يظهر لحظة شعور اليسا بالتعب بسبب الكعب العالي، واتخاذها قرار خلع حذائها بعد ان جلست على كرسي على المسرح.وما كان من اليسا الا ان نادت مرافقها الخاص ويدعى "رورو" ليساعدها في خلع حذائها.الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، وانقسمت الآراء بين من برر تصرف اليسا باعتبار ان الكعب العالي متعب جدا وهي تشهر بالام في ظهرها منذ فترة، وبين من انتقدها اذ قالوا إن مدة الحفل لا تتخطى الساعة والنصف وعلى اليسا ان تتحمل الكعب وتحترم الحضور والجمهور.