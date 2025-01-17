ناصيف زيتون يفاجئ الجميع برسالة باللغة السويديّة.. ما القصة؟

فاجأ النجم ناصيف زيتون، جمهوره ومتابعيه على حسابه عبر انستغرام، بنشر جملة باللغة السويدية عبر خاصية القصص القصيرة، مفادها بأن "هناك شيئًا مثيرًا يتم التحضير له".



وفي الوقت نفسه، لاحظ المتابعون ان الفنان العالمي ريكي ريتش نشر بدوره جملة باللغة العربية في "ستوري" حسابه عبر إنستغرام، قال فيها: "لو شفت هالرسالة، اعرف إنو في شي حلو عالطريق! خليكن عالسمع".

هذه الرسائل اثارت فضول المتابعين، الذين اشاروا الى ان النجمين يروّجان على طريقتهما للأغنية التي من المتوقع ان تجمع النجم ناصيف زيتون بالنجم العالمي ريكي ريتش. فهل تبصر الاغنية النور قريبا؟