ماريتا الحلاني بتصرف مفاجئ تجاه كميل ابي خليل بعد طلاقهما

وعلى الرغم من الانفصال، الا ان عدد من المتابعين لاحظ ان ماريتا لا تزال تتابع كميل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا عبر انستغرام، وهو ما يفعله هو أيضا، علما انهما كانا قد حذفا جميع الصور التي جمعتهما على مواقع التواصل عقب انتشار خبر الطلاق.هذا وكانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الايام القليلة الماضية، بخبر انفصال الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، عن زوجها مدير الإنتاج الفني كميل ابي خليل، بعد اقل من سنتين على زواجهما.