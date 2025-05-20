وفاة الحارس الشخصي لـ الأميرة ديانا وهذا ما تم كشفه

وحرس "رامبو" ليدي ديانا قبل شهر من وفاتها المأسوية، خلال عطلة عائلية في منتجع سان تروبيه الفرنسي في صيف عام 1997، كما ساعد في حماية الأميرين ويليام وهاري.وأعلنت زوجته المفجوعة كيت، مدربة الفنون القتالية واللياقة بدنية، وفاته أمس الإثنين، معلنةً أن "رفيق روحها" أصيب بنوبة قلبية قاتلة.وكتبت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "منذ لقائنا عام 1998، كان لي سانسوم رفيق روحي وبطلي وأروع رجل في عالمي. لذا، أشعر بحزن شديد لإعلان رحيله عنا. لقد أصيب بنوبة قلبية قاتلة صباح السبت في المنزل. سنفتقده بشدة حول العالم كما نفتقده في منزلنا، على الرغم من أن حبه ومهاراته الحياتية التي شاركها تركت إرثاً لن يندثر أبداً. سيظل محبوباً إلى الأبد وسيبقى معنا دائماً. أحبك أكثر من أي وقت مضى يا حبيبي لي".