نجم " باب الحارة " ينام على الطريق ويبيع الحلوى بعد ان خسر كل شيء

وفي التفاصيل، أثار مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة كبيرة، بعد أن ظهر فيه الممثل السوري أيهم عياده، الذي شارك في مسلسل باب الحارة، وهو ينام على الطريق على طاولة يبيع عليها الحلوى، بعد أن خسر كل شيء، و لم يشارك في أي عمل تمثيلي، كما و خسر منزله بسبب الحرب فأصبحت حالته صعبة، و ناشد من خلال الشخص الذي صوره مساعدة المخرجين و المنتجين له حتى يعود إلى التمثيل من جديد.
و تفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور معبرين عن حزنه و عن استعداد العديد منهم لمساعدته بأي طريقة.
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A post shared by Abdula Haj (@abdulahaj1)
A post shared by Abdula Haj (@abdulahaj1)
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