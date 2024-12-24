مشهد مهيب.. البركان ثار

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
كشفت دراسة حديثة أن السير 5000 خطوة في اليوم يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب، وأن فائدة السير تتزايد مع زيادة المسافة التي يقطعها الشخص يوميا.
بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اتصالًا هاتفيًا بين الفنان الإماراتي عبدالله بالخير والفنان اللبناني راغب علامة، يقول فيه الأخير "خلصنا من ربّه"، في إشارة إلى الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله، نفى الفنان راغب علامة ما تم تداوله.
أدلى اثنان من عملاء الاستخبارات الإسرائيلية السابقين بتفاصيل جديدة عن عملية سرية قاتلة كانت تخطط لها إسرائيل على مدار سنوات، واستهدفت قبل ثلاثة أشهر مقاتلي حزب الله في لبنان وسوريا باستخدام أجهزة نداء "بيجر" وأجهزة اتصال لاسلكية "ووكي توكي" مفخخة.