مشهد مهيب.. البركان ثار

بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اتصالًا هاتفيًا بين الفنان الإماراتي عبدالله بالخير والفنان اللبناني راغب علامة، يقول فيه الأخير "خلصنا من ربّه"، في إشارة إلى الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله، نفى الفنان راغب علامة ما تم تداوله.



