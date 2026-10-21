كوب شاي يفضح شبهة تسميم.. وطالبة في قبضة الشرطة!

أثار تغيّر غريب في مذاق كوب شاي شكوك طالب في جامعة وايومنغ الأميركية، لتكشف التحقيقات لاحقاً عن شبهة تسميم تورّطت فيها زميلته ، التي أوقفتها السلطات في مطار أثناء محاولتها مغادرة .



وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أوقفت السلطات الأميركية الطالبة الصينية أيلي وانغ، البالغة من العمر 32 عاماً، في السادس من تشرين الأول، بعدما اشتبهت في قيامها بتسميم زميل لها ، إثر معاناته من أعراض صحية وملاحظته تغيّراً غير معتاد في مذاق الشاي.



وتواجه الطالبة تهمة الاعتداء المشدّد، من دون صدور أي حكم قضائي يدينها حتى الآن.