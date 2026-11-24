وتجاوزت إيرادات اللعبة في يومها الأول إجمالي الإيرادات العالمية لفيلم "أفنجرز: إندغيم"، التي بلغت نحو 2.9 مليار .

وقدّرت شركة الأبحاث المتخصصة "ألينيا أناليتكس" مبيعات اللعبة بنحو 45 مليون نسخة خلال الأيام الأربعة الأولى من طرحها، بإيرادات تجاوزت أربعة مليارات دولار، فيما توقّع محللو مصرف "ويلز " أن تصل المبيعات إلى 65 مليون نسخة بحلول أواخر آذار المقبل.

ويتراوح سعر اللعبة بين 80 و100 يورو، بحسب النسخة، وهي متاحة على أجهزة "بلاي ستيشن 5" و"إكس بوكس سيريز".

وتدور أحداث الجزء الجديد من سلسلة "غراند ثيفت أوتو" حول جيسون ولوسيا، اللذين يسعيان إلى البقاء على قيد الحياة وشق طريقهما في مدينة "فايس سيتي" الخيالية، المستوحاة من مدينة ميامي الأميركية.

وتتميز اللعبة برسومها عالية الجودة وواقعيتها، كما تتيح للاعبين ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون في الحقيقي، بينها السرقة والقتل والاتجار بالمخدرات.

ولطالما أثارت السلسلة جدلاً واسعاً بسبب اتهامها بتمجيد العنف والجريمة، ما دفع دولاً عدة إلى حظرها.