زوج يومي يفاجئها بقصر فاخر في إيطاليا ومجوهرات بمليوني دولار

تصدّرت خبيرة التجميل والمؤثرة يمنى خوري، المعروفة «الدكتورة يومي»، بعد تداول أنباء عن تلقيها هدايا فاخرة من زوجها رجل الأعمال غورهان كيزيلوز، احتفالًا بولادة طفلهما الأول وتقديرًا لما عاشته خلال أشهر الحمل.





وبحسب ما تناقلته حسابات مهتمة بأخبار المشاهير، قدّم غورهان لزوجته منزلًا في إيطاليا، إلى جانب مجموعة من المجوهرات الثمينة قُدّرت قيمتها بنحو مليوني ، لتكون بمثابة «هدية ولادة» وتعويض لها عن التعب والصعوبات التي واجهتها طوال تسعة أشهر.



وأثارت قيمة الهدايا ضجة بين المتابعين، إذ عبّر قسم منهم عن دهشته من المفاجأة الضخمة، معتبرًا أن زوج أراد الاحتفاء بها بطريقة استثنائية بعد استقبال مولودهما الأول، بينما رأى آخرون أن الإعلان عن هذه التفاصيل يندرج ضمن استعراض مظاهر الرفاهية الذي اعتادت المؤثرة مشاركته عبر حساباتها.



وفي حين أحدثت هذه الأنباء ضجة واسعة بين المتابعين، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من يومي أو زوجها يؤكد تقديم المنزل والمجوهرات، كما لم يكشف عن تفاصيل تتعلق بموقع العقار في إيطاليا أو القيمة الفعلية للهدايا. ويأتي ذلك في ظل تداول روايات متعددة عبر حسابات مهتمة بأخبار المشاهير، من دون نشر صور واضحة للهدايا أو وثائق تثبت المعلومات المتداولة، ما يجعل الخبر حتى اللحظة ضمن دائرة التداول وغير المؤكد رسميًا