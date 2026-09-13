زوج يومي يفاجئها بقصر فاخر في إيطاليا ومجوهرات بمليوني دولار

وبحسب ما تناقلته حسابات مهتمة بأخبار المشاهير، قدّم غورهان لزوجته منزلًا في إيطاليا، إلى جانب مجموعة من المجوهرات الثمينة قُدّرت قيمتها بنحو مليوني دولار
، لتكون بمثابة «هدية ولادة» وتعويض لها عن التعب والصعوبات التي واجهتها طوال تسعة أشهر.
وأثارت قيمة الهدايا ضجة واسعة
بين المتابعين، إذ عبّر قسم منهم عن دهشته من المفاجأة الضخمة، معتبرًا أن زوج يومي
أراد الاحتفاء بها بطريقة استثنائية بعد استقبال مولودهما الأول، بينما رأى آخرون أن الإعلان عن هذه التفاصيل يندرج ضمن استعراض مظاهر الرفاهية الذي اعتادت المؤثرة اللبنانية
مشاركته عبر حساباتها.
وفي حين أحدثت هذه الأنباء ضجة واسعة بين المتابعين، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من يومي أو زوجها يؤكد تقديم المنزل والمجوهرات، كما لم يكشف الثنائي
عن تفاصيل تتعلق بموقع العقار في إيطاليا أو القيمة الفعلية للهدايا. ويأتي ذلك في ظل تداول روايات متعددة عبر حسابات مهتمة بأخبار المشاهير، من دون نشر صور واضحة للهدايا أو وثائق تثبت المعلومات المتداولة، ما يجعل الخبر حتى اللحظة ضمن دائرة التداول وغير المؤكد رسميًا