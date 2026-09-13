نجمة "العشق الممنوع" جولشن تونجر في حالة صحية حرجة بعد إصابتها بسرطان الدماغ

وتعرضت جولشن تونجر، البالغة من العمر 81 عاماً، لانتكاسة صحية مفاجئة خلال الأسابيع الماضية، ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى أحد مستشفيات إسطنبول، حيث خضعت لفحوصات طبية كشفت، بحسب التقارير المتداولة، عن إصابتها بسرطان الدماغ في المرحلة الرابعة، الأمر الذي أدى إلى تدهور كبير في وضعها الصحي.

وأشارت التقارير إلى أن الفنانة فقدت قدرتها على الكلام والكتابة بشكل مفاجئ نتيجة تطورات المرض، فيما أكدت مؤسسة الفن والسينما التركية "Film-San Vakfı" في بيان رسمي أن جولشن تونجر تعاني من "مرض عضال خطير"، مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء لها خلال هذه الفترة الصعبة.

، تحدث زوجها المخرج إنجين آيتشا عن صعوبة الوضع الصحي الذي تمر به، موضحاً أن المرض تطور بشكل خلال الفترة ، وأنها تخضع حالياً لبروتوكول علاجي مكثف لمحاولة السيطرة على تداعياته.

واشتهرت جولشن تونجر عربياً بدورها الشهير "آرسن هانم" في مسلسل "العشق الممنوع"، حيث جسدت شخصية شقيقة عدنان بك وعمة مهند، في العمل الذي حقق انتشاراً واسعاً في تركيا والعالم ، وضم أسماء بارزة مثل كيفانش تاتليتوغ وبيرين سات.

وخلال مسيرتها الفنية الطويلة، قدمت تونجر العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وتركت بصمة خاصة في الدراما التركية، كما شاركت في مسلسلات ناجحة من بينها "فضيلة وبناتها" و"تلك حياتي أنا"، لتصبح واحدة من أبرز نجمات جيلها.

ويترقب محبو الفنانة التركية تطورات حالتها الصحية، وسط دعوات لها بالشفاء وتجاوز هذه الأزمة.