أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نجمة &quot;العشق الممنوع&quot; جولشن تونجر في حالة صحية حرجة بعد إصابتها بسرطان الدماغ
نجمة "العشق الممنوع" جولشن تونجر في حالة صحية حرجة بعد إصابتها بسرطان الدماغ
A-
A+

نجمة "العشق الممنوع" جولشن تونجر في حالة صحية حرجة بعد إصابتها بسرطان الدماغ

فن و منوعات

2026-09-13 | 07:02
نجمة "العشق الممنوع" جولشن تونجر في حالة صحية حرجة بعد إصابتها بسرطان الدماغ
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجمة "العشق الممنوع" جولشن تونجر في حالة صحية حرجة بعد إصابتها بسرطان الدماغ

تعيش الأوساط الفنية التركية والعربية حالة من الحزن والقلق بعد الإعلان عن تدهور الحالة الصحية للفنانة التركية القديرة جولشن تونجر، نجمة مسلسل "العشق الممنوع"، إثر إصابتها بمرض سرطان الدماغ في مرحلة متقدمة، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية.

وتعرضت جولشن تونجر، البالغة من العمر 81 عاماً، لانتكاسة صحية مفاجئة خلال الأسابيع الماضية، ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى أحد مستشفيات إسطنبول، حيث خضعت لفحوصات طبية كشفت، بحسب التقارير المتداولة، عن إصابتها بسرطان الدماغ في المرحلة الرابعة، الأمر الذي أدى إلى تدهور كبير في وضعها الصحي.

وأشارت التقارير إلى أن الفنانة فقدت قدرتها على الكلام والكتابة بشكل مفاجئ نتيجة تطورات المرض، فيما أكدت مؤسسة الفن والسينما التركية "Film-San Vakfı" في بيان رسمي أن جولشن تونجر تعاني من "مرض عضال خطير"، مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء لها خلال هذه الفترة الصعبة.

من جهته، تحدث زوجها المخرج التركي إنجين آيتشا عن صعوبة الوضع الصحي الذي تمر به، موضحاً أن المرض تطور بشكل سريع خلال الفترة الأخيرة، وأنها تخضع حالياً لبروتوكول علاجي مكثف لمحاولة السيطرة على تداعياته.

واشتهرت جولشن تونجر عربياً بدورها الشهير "آرسن هانم" في مسلسل "العشق الممنوع"، حيث جسدت شخصية شقيقة عدنان بك وعمة مهند، في العمل الذي حقق انتشاراً واسعاً في تركيا والعالم العربي، وضم أسماء بارزة مثل كيفانش تاتليتوغ وبيرين سات.

وخلال مسيرتها الفنية الطويلة، قدمت تونجر العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وتركت بصمة خاصة في الدراما التركية، كما شاركت في مسلسلات ناجحة من بينها "فضيلة وبناتها" و"تلك حياتي أنا"، لتصبح واحدة من أبرز نجمات جيلها.

ويترقب محبو الفنانة التركية تطورات حالتها الصحية، وسط دعوات واسعة لها بالشفاء وتجاوز هذه الأزمة.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

تصاعد أزمة حسام حسن وزوجته.. دان آدم تبكي على الهواء وتكشف تفاصيل صادمة بعد طلب الطلاق
08:25

تصاعد أزمة حسام حسن وزوجته.. دان آدم تبكي على الهواء وتكشف تفاصيل صادمة بعد طلب الطلاق

انهارت دان آدم، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، خلال ظهورها في تصريحات تلفزيونية، كاشفة عن تطورات جديدة في أزمتها الزوجية، ومعلنة انتقال الخلاف بينهما إلى المسار القانوني بعد تقدمها بدعوى طلاق للضرر، إلى جانب اتخاذ إجراءات للمطالبة بحقوق أبنائها.

08:25

تصاعد أزمة حسام حسن وزوجته.. دان آدم تبكي على الهواء وتكشف تفاصيل صادمة بعد طلب الطلاق

انهارت دان آدم، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، خلال ظهورها في تصريحات تلفزيونية، كاشفة عن تطورات جديدة في أزمتها الزوجية، ومعلنة انتقال الخلاف بينهما إلى المسار القانوني بعد تقدمها بدعوى طلاق للضرر، إلى جانب اتخاذ إجراءات للمطالبة بحقوق أبنائها.

حمل النجمة التركية زينب باستك من سركاي توتونجو بعد أيام من على زواجهما ؟ خرجت عن صمتها و حسمت الجدل
06:33

حمل النجمة التركية زينب باستك من سركاي توتونجو بعد أيام من على زواجهما ؟ خرجت عن صمتها و حسمت الجدل

حسمت المغنية التركية زينب باستك الجدل المثار حول حملها، بعد أيام قليلة من عقد قرانها على الممثل سركاي توتونجو، إثر تداول صور ومقاطع من حفل الزفاف دفعت بعض المتابعين إلى الاعتقاد بأنها تنتظر مولودها الأول.

06:33

حمل النجمة التركية زينب باستك من سركاي توتونجو بعد أيام من على زواجهما ؟ خرجت عن صمتها و حسمت الجدل

حسمت المغنية التركية زينب باستك الجدل المثار حول حملها، بعد أيام قليلة من عقد قرانها على الممثل سركاي توتونجو، إثر تداول صور ومقاطع من حفل الزفاف دفعت بعض المتابعين إلى الاعتقاد بأنها تنتظر مولودها الأول.

زوج يومي يفاجئها بقصر فاخر في إيطاليا ومجوهرات بمليوني دولار
05:57

زوج يومي يفاجئها بقصر فاخر في إيطاليا ومجوهرات بمليوني دولار

تصدّرت خبيرة التجميل والمؤثرة اللبنانية يمنى خوري، المعروفة باسم «الدكتورة يومي»، مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء عن تلقيها هدايا فاخرة من زوجها رجل الأعمال التركي غورهان كيزيلوز، احتفالًا بولادة طفلهما الأول وتقديرًا لما عاشته خلال أشهر الحمل.

05:57

زوج يومي يفاجئها بقصر فاخر في إيطاليا ومجوهرات بمليوني دولار

تصدّرت خبيرة التجميل والمؤثرة اللبنانية يمنى خوري، المعروفة باسم «الدكتورة يومي»، مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء عن تلقيها هدايا فاخرة من زوجها رجل الأعمال التركي غورهان كيزيلوز، احتفالًا بولادة طفلهما الأول وتقديرًا لما عاشته خلال أشهر الحمل.

اخترنا لكم
تصاعد أزمة حسام حسن وزوجته.. دان آدم تبكي على الهواء وتكشف تفاصيل صادمة بعد طلب الطلاق
08:25
حمل النجمة التركية زينب باستك من سركاي توتونجو بعد أيام من على زواجهما ؟ خرجت عن صمتها و حسمت الجدل
06:33
زوج يومي يفاجئها بقصر فاخر في إيطاليا ومجوهرات بمليوني دولار
05:57
نانسي عجرم تحطّم رقماً قياسياً في قرطاج… ليلة استثنائية وجمهور لم يتوقف عن الغناء
04:55

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026