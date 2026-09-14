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زواج مي كمال الدين يثير التساؤلات.. هل عادت إلى أحمد مكي؟
زواج مي كمال الدين يثير التساؤلات.. هل عادت إلى أحمد مكي؟
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زواج مي كمال الدين يثير التساؤلات.. هل عادت إلى أحمد مكي؟

فن و منوعات

2026-09-14 | 07:09
زواج مي كمال الدين يثير التساؤلات.. هل عادت إلى أحمد مكي؟
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Aljadeed
زواج مي كمال الدين يثير التساؤلات.. هل عادت إلى أحمد مكي؟

وشاركت مي عبر حسابها على “إنستغرام” صوراً من حفل زفافها وعقد الزواج، مؤكدة دخولها مرحلة جديدة في حياتها، لكنها اختارت عدم الكشف عن هوية زوجها أو اسمه. وزاد الغموض بعدما ظهرت في إحدى الصور قسيمة زواج من لندن مع إخفاء البيانات، فيما لفت انتباه المتابعين ظهور قلب يحمل الحرفين “A” و”M”، ما فتح باب التكهنات حول دلالتهما.

أعلنت مي كمال الدين، الزوجة السابقة للفنان المصري أحمد مكي، زواجها رسمياً في لندن، إلا أن الطريقة التي كشفت بها عن الخبر أثارت موجة من التساؤلات بين المتابعين، خصوصاً بعد تزامن الإعلان مع منشورات مرتبطة بعلاقتها السابقة بمكي.
وتساءل عدد من المتابعين عما إذا كانت هذه الأحرف تشير إلى أحمد مكي، خصوصاً أن الإعلان جاء بعد فترة قصيرة من نشر مي رسالة عاطفية تحدثت فيها عن مكانته لديها وعن التشابه بين حروف اسميهما، قبل أن تقوم بحذف المنشور لاحقاً.

كما أعادت مي الجدل حول علاقتها السابقة بمكي بعدما حذفت صورها المرتبطة به من حسابها بعد إعلان الزواج، وسط تساؤلات حول ما إذا كان الأمر يتعلق بزوج جديد أم بتطورات لم تكشف عنها حتى الآن.

وكانت علاقة مي كمال الدين وأحمد مكي قد بدأت عام 2019، قبل زواجهما عام 2022 بعيداً عن الأضواء، وشهدت العلاقة مراحل من الانفصال والعودة، إلى أن أعلنت مي في الأول من يوليو الماضي انتهاء الارتباط بشكل نهائي.

ورغم إعلانها الزواج، لم تكشف مي حتى الآن عن هوية زوجها، ليبقى الغموض قائماً حول حقيقة الحروف التي ظهرت في صور الزفاف، وما إذا كانت مجرد تفصيل عابر أم إشارة مرتبطة بأحمد مكي.

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