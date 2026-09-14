زواج مي كمال الدين يثير التساؤلات.. هل عادت إلى أحمد مكي؟

أعلنت مي ، الزوجة السابقة للفنان المصري ، زواجها رسمياً في ، إلا أن الطريقة التي كشفت بها عن الخبر أثارت موجة من التساؤلات بين المتابعين، خصوصاً بعد تزامن الإعلان مع منشورات مرتبطة بعلاقتها السابقة بمكي.وتساءل عدد من المتابعين عما إذا كانت هذه الأحرف تشير إلى مكي، خصوصاً أن الإعلان جاء بعد فترة قصيرة من نشر مي رسالة عاطفية تحدثت فيها عن مكانته لديها وعن التشابه بين حروف اسميهما، قبل أن تقوم بحذف المنشور لاحقاً.كما أعادت مي الجدل حول علاقتها السابقة بمكي بعدما حذفت صورها المرتبطة به من حسابها بعد إعلان الزواج، وسط تساؤلات حول ما إذا كان الأمر يتعلق بزوج جديد أم بتطورات لم تكشف عنها حتى الآن.وكانت علاقة مي كمال الدين وأحمد مكي قد بدأت عام 2019، قبل زواجهما عام 2022 بعيداً عن الأضواء، وشهدت العلاقة مراحل من الانفصال والعودة، إلى أن أعلنت مي في الأول من يوليو الماضي انتهاء الارتباط بشكل نهائي.ورغم إعلانها الزواج، لم تكشف مي حتى الآن عن هوية زوجها، ليبقى الغموض قائماً حول حقيقة الحروف التي ظهرت في صور الزفاف، وما إذا كانت مجرد تفصيل عابر أم إشارة مرتبطة بأحمد مكي.