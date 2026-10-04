أميرة أديب تكشف حقيقة "حفل الزفاف" في ألمانيا: "هزرنا وعملنا كوشة"

وبحسب النص المنشور في «ليالينا»، أوضحت أديب، في فيديو عبر حسابها على «تيك توك»، أن الفكرة بدأت بنقاش بين الأصدقاء حول الاهتمام بالمناسبات المرتبطة بالزواج، مقابل غياب احتفالات مشابهة بعلاقات الصداقة التي تستمر لسنوات.

وأشارت إلى أن ثلاثة من أصدقائها يعيشون معًا منذ نحو 15 عامًا، ما دفعهم إلى تنظيم مناسبة تجمع المقربين وتعبّر عن تقديرهم للعلاقة التي تربطهم، قائلة: «هزرنا شوية وعملنا كوشة، وأصحابنا حضروا واتكلمنا كلنا على أهمية الصداقة».

وأكدت أن الشابين اللذين ظهرا معها مرتبطان بفتاتين حضرتا الاحتفال، مشددة على أن ما جرى لم يكن زواجًا فعليًا، وأن الصور فُهمت بصورة مختلفة عن سياقها.

من جهتها، دافعت الفنانة منال عن ابنتها، موضحة أن الحاضرين كانوا أصدقاء من جنسيات مختلفة، اجتمعوا للاحتفال بروابط الصداقة. وأضافت أن استخدام بعض مظاهر حفلات الزفاف جاء ضمن أجواء مرحة، معتبرة أن الجدل نتج عن سوء فهم للمناسبة وتفسير خاطئ للصور المتداولة.