كريستيانو يرافق والدته سيرين عبد النور إلى التصوير ويسرق الأضواء في الكواليس

شاركت الفنانة متابعيها لحظات من كواليس تصوير مسلسلها حيث رافقها ابنها كريستيانو إلى موقع التصوير، في أجواء عائلية جمعت بين عملها ووقتها مع ابنها.



وخطف كريستيانو، الأنظار، حيث أضاف حضوره لمسة عائلية إلى أجواء العمل، وشاركها لحظات من يومها في موقع التصوير.

وظهر كريستيانو إلى جانب والدته بعيداً عن المشاهد الدرامية، ليكون هذه المرة محطّ الاهتمام في الكواليس. وأتاح ظهوره برفقتها لمتابعيها الاطلاع على جانب من يومياتها يجمع بين انشغالها بالتصوير ودورها كأم.