كريستيانو يرافق والدته سيرين عبد النور إلى التصوير ويسرق الأضواء في الكواليس

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تمت مشاركة منشور بواسطة • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)
تمت مشاركة منشور بواسطة • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)
حسمت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، موقفها من تكرار تجربة الغناء، مؤكدة أنها لن تخوض هذه الخطوة مجدداً، بعد الانتقادات التي رافقت أول تجربة غنائية لها، على أن تركز خلال المرحلة المقبلة على الإنتاج الفني لأعمال والدتها.
وصلت النجمة اللبنانية إليسا إلى أستراليا، حيث حظيت باستقبال حاشد من محبّيها، استعداداً لإحياء حفلين في ميلبورن وسيدني خلال شهر أكتوبر الجاري.
أثارت زينب سبيتي، طليقة الفنان السوري هادي أسود، ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مجموعة صور ظهرت فيها ببطن بارز، في ما بدا إعلاناً عن حملها، وذلك بعد أيام من إعلان الفنان انتهاء زواجهما رسمياً وعودته إلى حياة العزوبية.