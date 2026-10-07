شام الذهبي تحسمها: لن أغني مجدداً.. و أصالة طلبت مني التوقف

حسمت شام الذهبي، ابنة الفنانة نصري، موقفها من تكرار تجربة الغناء، مؤكدة أنها لن تخوض هذه الخطوة مجدداً، بعد الانتقادات التي رافقت أول تجربة غنائية لها، على أن تركز خلال المرحلة المقبلة على الإنتاج الفني لأعمال والدتها.





وخلال ظهورها في برنامج “تفاعلكم”، أوضحت شام أن الأغنية التي قدمتها لم تكن بداية لمسيرة فنية، بل جاءت بشكل عفوي ضمن احتفالها بمرور سبع سنوات على إطلاق مشروعها التجاري وافتتاح فروع ، من بينها فرع في .



وقالت إن الهدف من التجربة كان تقديم أجواء إيجابية ومشاركة لحظة خاصة، بعيداً عن أي نية لاحتراف الغناء، مشيرة إلى أنها كانت تدرك منذ البداية أن إمكاناتها الصوتية محدودة مقارنة بوالدتها.



واعترفت شام بأن ردود الفعل السلبية أثرت فيها، مؤكدة أنها تعرف أن الموهبة لا تنتقل بالوراثة، وأنها لم ترث الصوت الذي تتميز به .



كما كشفت عن موقف والدتها بعد انتشار الأغنية، موضحة أن أصالة أعجبت في البداية بالطاقة التي حملها العمل، لكنها غيرت موقفها بعد تصاعد الانتقادات.



وبحسب شام، طلبت منها والدتها عدم تكرار التجربة، خوفاً من تعرضها للمزيد من الانتقادات، وهو ما دفعها إلى التعهد بأن تكون هذه المرة التي تظهر فيها كمغنية.

وفي المقابل، أكدت شام أنها ستواصل عملها في الإنتاج الموسيقي، ولا سيما في المشاريع المرتبطة بأصالة، لافتة إلى أن التجارب الأخيرة، وبينها الألبوم السوري والأغنية الوطنية، منحتها ثقة أكبر في هذا المجال.



وكشفت أيضاً عن تحضيرات لأعمال جديدة ستقدمها أصالة بلهجات مختلفة، من بينها عمل بطابع حظي بإعجابها، مشيرة إلى أنها لا تفكر حالياً في إنتاج أعمال لفنانين آخرين بسبب انشغالها وتركيزها على مسيرة والدتها.



وتطرقت شام كذلك إلى عودة أصالة إلى ، ووصفت التجربة بأنها من أكثر اللحظات تأثيراً بالنسبة إلى العائلة، مؤكدة أن نجاح الحفل في وما رافقه من تفاعل جماهيري فاق التوقعات.



وأضافت أن المشروع لم يكن مخططاً له بهذه الصورة منذ البداية، لكن النتائج جاءت أكبر مما توقعت، سواء على مستوى الحفل أو الأغاني التي قُدمت ضمن هذه المرحلة.