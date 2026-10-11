تفاصيل وموعد دفن نجل مبارك الهاجري زوج احلام الشامسي

فُجعت عائلة رجل الأعمال مبارك الهاجري، زوج الفنانة الشامسي، بوفاة نجله علي مبارك فاهد الهاجري، عن عمر ناهز 33 عاماً، وسط رسائل تعزية ومواساة للعائلة في مصابها.

وأعلنت خبر الوفاة عبر حسابها على منصة «إكس»، ونعت نجل زوجها بكلمات مؤثرة، كتبت فيها: «البقاء لله، رحمة الله عليك الغالي علي، الله يعوض شبابك في الجنة». كما شاركت إعلان النعي الذي تضمّن اسم الفقيد وتفاصيل تشييعه ومكان استقبال التعازي، داعيةً له بالرحمة والمغفرة، ولأهله بالصبر والسلوان.

وبحسب إعلان النعي، فإن الراحل شقيق كلّ من محمد مبارك بن فاهد الهاجري وفاهد مبارك بن فاهد الهاجري. ومن المقرر أداء صلاة الجنازة عليه الأحد، 11 أكتوبر/تشرين الأول 2026، عقب صلاة العصر في مقبرة مسيمير بدولة قطر، حيث يُوارى جثمانه الثرى. وتستقبل الأسرة التعازي للرجال في منطقة الدفنة بالعاصمة الدوحة، ابتداءً من مساء الأحد بعد صلاة المغرب.