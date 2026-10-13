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كريستيانو رونالدو يُعبّر عن دعمه للسعودية ويقبّل شعار النخلة والسيفين
كريستيانو رونالدو يُعبّر عن دعمه للسعودية ويقبّل شعار النخلة والسيفين
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كريستيانو رونالدو يُعبّر عن دعمه للسعودية ويقبّل شعار النخلة والسيفين

فن و منوعات

2026-10-13 | 07:12
كريستيانو رونالدو يُعبّر عن دعمه للسعودية ويقبّل شعار النخلة والسيفين
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Aljadeed
كريستيانو رونالدو يُعبّر عن دعمه للسعودية ويقبّل شعار النخلة والسيفين

لم تنتهِ ليلة كريستيانو رونالدو مع صافرة الحكم، بل امتدت إلى المدرجات، حيث خطف النجم البرتغالي الأنظار باحتفال حمل رمزية خاصة. فبعد مساهمته في فوز النصر على نيفتشي فرغانة الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ظهر مرتدياً وشاحاً يحمل العلم السعودي، وشارك زملاءه الاحتفال أمام جماهير ملعب الأول بارك في الرياض.

وجاءت اللقطة عقب المواجهة التي أُقيمت مساء الإثنين، الثاني عشر من أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة. وتقدّم رونالدو نحو المدرجات وتفاعل مع المشجعين، قبل أن يتوشح بالعلم السعودي في مشهد لافت رافق احتفالات الفريق بانتصاره القاري.

واكتسب ظهوره بالوشاح السعودي دلالة إضافية في ظل الظروف الأمنية التي سبقت المباراة، إذ تأخر انطلاقها نحو ساعة بعدما أُطلق تنبيه أمني في الرياض. وبعد الإعلان عن زوال الخطر، انطلقت المواجهة على ملعب الأول بارك، وانتهت بفوز أصحاب الأرض.

وفي لقطة اخرى ظهر رونالدو وهو يقبل هويه وشعار المملكه السعوديه السيفين والنخله

وعلى أرض الملعب، افتتح أنجيلو غابرييل التسجيل للنصر في الدقيقة الثالثة والثلاثين، قبل أن يضيف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والأربعين، ليمنح فريقه أفضلية بهدفين مع نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، قلّص أليشير أوديلوف الفارق للضيوف في الدقيقة الحادية والخمسين، فيما حُسمت النتيجة بهدف سجله أنفارجون غوفوروف بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة والسبعين.
ومثّل الانتصار دفعة مهمة للنصر، الذي حصد أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، بعد خسارته أمام العين في الجولة الافتتاحية. وبذلك، عاد الفريق السعودي إلى طريق الفوز قارياً، في مباراة جمعت بين استعادة التوازن على المستطيل الأخضر واحتفال لافت بعد نهايتها.

وبين هدفه خلال اللقاء وظهوره بالوشاح السعودي بعده، كان رونالدو في قلب المشهدين الرياضي والجماهيري. فقد اختتم قائد النصر الأمسية بمشاركة المشجعين فرحة الفوز، في لقطة تجاوز حضورها تفاصيل النتيجة، وأصبحت واحدة من أبرز صور احتفالات الفريق عقب المواجهة.

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