هيفاء وهبي تحتفل بعمادة ابن أختها "هانو" داخل الكنيسة

وظهرت هيفاء في مقطع فيديو مرتدية الأبيض، في إطلالة انسجمت مع أجواء المناسبة، فيما وثّقت اللقطات حضورها إلى جانب الطفل ومشاركتها في هذه المحطة الخاصة في حياة عائلة أختها. وكانت صورتها وهي تحمل ابنة أختها أبرز ما ميّز المقطع، الذي أظهر جانباً من حياتها العائلية بعيداً عن الحفلات والنشاطات الفنية.
وأتاح الفيديو متابعة هيفاء في دور مختلف عن ظهورها المعتاد على المسرح وأمام الكاميرات، إذ حضرت هذه المرة بصفتها خالة الطفل، لتشارك أختها فرحة العمادة. واقتصرت اللقطات على توثيق جانب من الاحتفال داخل الكنيسة، حيث اجتمعت المناسبة الدينية مع الفرحة العائلية فيما اثنى الجمهور على الشبه الكبير بين الطفل وخالته.
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