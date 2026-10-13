هيفاء وهبي تحتفل بعمادة ابن أختها "هانو" داخل الكنيسة

وظهرت في مقطع فيديو مرتدية ، في إطلالة انسجمت مع أجواء المناسبة، فيما وثّقت اللقطات حضورها إلى جانب الطفل ومشاركتها في هذه الخاصة في حياة عائلة أختها. وكانت صورتها وهي تحمل ابنة أختها أبرز ما ميّز المقطع، الذي أظهر جانباً من حياتها العائلية بعيداً عن الحفلات والنشاطات الفنية.

وأتاح الفيديو متابعة هيفاء في دور مختلف عن ظهورها المعتاد على المسرح وأمام الكاميرات، إذ حضرت هذه المرة بصفتها خالة الطفل، لتشارك أختها فرحة العمادة. واقتصرت اللقطات على توثيق جانب من الاحتفال داخل الكنيسة، حيث اجتمعت المناسبة مع الفرحة العائلية فيما اثنى الجمهور على الشبه الكبير بين الطفل وخالته.