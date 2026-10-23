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«نورت يا ملك».. نجوم الفن يحتفون بعودة فضل شاكر إلى المسرح ورسائلهم تشعل مواقع التواصل
«نورت يا ملك».. نجوم الفن يحتفون بعودة فضل شاكر إلى المسرح ورسائلهم تشعل مواقع التواصل
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«نورت يا ملك».. نجوم الفن يحتفون بعودة فضل شاكر إلى المسرح ورسائلهم تشعل مواقع التواصل

فن و منوعات

2026-10-23 | 06:27
«نورت يا ملك».. نجوم الفن يحتفون بعودة فضل شاكر إلى المسرح ورسائلهم تشعل مواقع التواصل
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Aljadeed
«نورت يا ملك».. نجوم الفن يحتفون بعودة فضل شاكر إلى المسرح ورسائلهم تشعل مواقع التواصل

أثارت عودة الفنان اللبناني فضل شاكر إلى المسرح بعد غياب دام نحو 14 عاماً موجة واسعة من التفاعل في الوسط الفني العربي، إذ حرص عدد من أبرز النجوم على الاحتفاء بعودته من خلال رسائل مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبّروا فيها عن سعادتهم برؤيته مجدداً أمام جمهوره، عقب حفله الذي أُقيم في العاصمة السعودية الرياض تحت عنوان «عودة الغايب»، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي من بين أول المتفاعلين مع عودة فضل شاكر، إذ وجّهت إليه رسالة عبر حسابها على منصة «إكس»، أشادت فيها بمكانته الفنية ومحبة الجمهور له، وكتبت: «طلتك غالية ومطرحك ما حدا يعبيه عالمسارح وبالقلوب»، وأرفقت تعليقها بوسم «فضل شاكر نورت».

بدورها، عبّرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن فرحتها بتحقق حلم عودة فضل شاكر إلى المسرح، مؤكدةً أن حضوره شكّل لحظة فنية مميزة، وكتبت: «حلم وتحقق أخيراً! وجود فضل شاكر على المسرح الليلة كان حاجة تانية خالص.. شكراً لكل لحظة طرب حقيقية».

أما الفنانة اللبنانية ديانا حداد، فاختارت توجيه رسالة مطوّلة إلى فضل شاكر، وصفته فيها بالصديق العزيز وصوت الإحساس، وعبّرت عن سعادتها بعودته، قائلةً: «نورت الرياض وموسم الرياض مع حبيباتك وأهلك، فرحتنا كبيرة بعودتك يا خيي الغالي».

كما توجّهت ديانا بالشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ على دعمه وتقديره للفن والفنانين، وإلى شركة «بنش مارك» على جهودها في تنظيم الحفل، مختتمةً رسالتها بالقول: «نورت المسرح يا أبو محمد».

ومن جهته، احتفى الفنان اللبناني سعد رمضان بعودة فضل شاكر، معتبراً أنها تشكّل فرحة لكل محب للفن الأصيل، وكتب عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام: «عودة بتفرّح كل محب للفن والإحساس الأصيل. أهلاً بعودتك يا ملك».

وانضم الفنان اللبناني آدم إلى قائمة النجوم الذين رحّبوا بعودة فضل شاكر، موجّهاً إليه رسالة مقتضبة حملت الكثير من المحبة، جاء فيها: «فرحت قلوبنا برجعتك يا حبيب القلب».

كذلك، عبّرت الفنانة السورية شكران مرتجى عن حماسها لعودة فضل شاكر، من خلال منشور عبر حسابها على إنستغرام، كتبت فيه: «ناطرة مع الناطرين وشو كثار نحنا»، في إشارة إلى العدد الكبير من المحبين الذين كانوا ينتظرون عودته إلى الغناء أمام الجمهور.

وجاءت هذه الرسائل بالتزامن مع الأصداء الواسعة التي رافقت حفل «عودة الغايب» في الرياض، حيث شكّلت إطلالة فضل شاكر على المسرح حدثاً فنياً لافتاً، بعد سنوات طويلة من الغياب عن الحفلات الجماهيرية.

ولم تقتصر أجواء الاحتفال على الجمهور الذي حضر الحفل في السعودية، بل امتدت إلى لبنان وعدد من الدول العربية، وسط تفاعل واسع مع مقاطع الفيديو والصور التي وثّقت لحظات عودته، لتتحوّل ليلة «عودة الغايب» إلى مناسبة جمعت رسائل المحبة والحنين من الجمهور وزملائه الفنانين.

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