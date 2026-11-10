السجن 10 سنوات ونصف لراسل براند بعد إدانته بالاعتداء

وفرضت المحكمة عقوبة بالسجن تسع سنوات على تهمة الاغتصاب، وثلاث عقوبات أخرى تراوحت بين ثمانية أشهر و18 شهرًا عن تهم الاعتداء الجنسي. وتُنفذ عقوبات الاعتداء بالتزامن، لكنها تُضاف إلى عقوبة الاغتصاب، ليبلغ مجموع الحكم عشر سنوات وستة أشهر. وسيكون براند مؤهلًا للإفراج المشروط بعد قضاء ثلثي مدة العقوبة، مع خضوعه لشروط الإفراج

وخلال جلسة النطق بالحكم، وصفه القاضي جويل بناثان بأنه "مفترس جنـ ـسي"، وقال إنه اعتقد أن شهرته تتيح له التصرف كما يشاء. وقبيل اقتياده لتنفيذ الحكم، وجّه براند عبارة "أحبك" إلى زوجته لورا، بحسب ما نقلته .

وكان براند قد واجه سبع تهم مرتبطة بست ؛ فأدانته هيئة المحلفين بأربع تهم تتعلق بأربع نساء، وبرّأته من تهمتي اغتصاب ومحاولة اعتداء غير لائق. كما سيُدرج اسمه على سجل مرتكبي الجرائم الجنسية .