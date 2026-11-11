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مصادر أمنية للجديد: القوى الأمنية تمكّنت من تحديد هوية ضحية حادث الوليد الحلاني وتواصلت مع أحد أقاربه الذي حضر إلى مفرزة سير الطيونة
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الوليد الحلاني موقوف بعد وفاة المصاب.. ماذا حدث داخل نفق الروشة؟
الوليد الحلاني موقوف بعد وفاة المصاب.. ماذا حدث داخل نفق الروشة؟
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الوليد الحلاني موقوف بعد وفاة المصاب.. ماذا حدث داخل نفق الروشة؟

فن و منوعات

2026-11-11 | 04:23
الوليد الحلاني موقوف بعد وفاة المصاب.. ماذا حدث داخل نفق الروشة؟
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الوليد الحلاني موقوف بعد وفاة المصاب.. ماذا حدث داخل نفق الروشة؟

كشفت مصادر خاصة لـET بالعربي تفاصيل جديدة حول حادث الدهس الذي وقع مساء الثلاثاء في بيروت، والذي تتولى الجهات المعنية التحقيق في ملابساته، بعدما صدمت سيارة يقودها الوليد الحلاني أحد الأشخاص داخل نفق الروشة.


وبحسب المعلومات التي حصل عليها ET بالعربي، وقع الحادث قرابة الساعة التاسعة مساءً على طريق وُصف بالمعتم داخل نفق الروشة، وتشير التفاصيل إلى أن الاصطدام لم يكن من مقدمة السيارة، بل وقع عند باب السائق.

ووفقاً للمعلومات، شعر الوليد الحلاني بأنه اصطدم بشيء، فتقدم بسيارته لمسافة تراوحت بين 10 و20 متراً، قبل أن يوقفها على جانب الطريق ويعود سيراً إلى مكان الحادث لمعرفة ما حصل. وتضيف المصادر أن الوليد بقي في موقع الحادث إلى جانب الموجودين، وكان هو من طلب الصليب الأحمر لنقل المصاب إلى المستشفى.

وعند نقله إلى المستشفى، كان المصاب لا يزال على قيد الحياة، إلا أنه توفي بعد نحو ساعتين متأثراً بإصاباته.

وفي تطور لاحق، أعلنت جمعية اليازا وفاة الشخص الذي تعرض للدهس، في منشور عبر حسابها على منصة X اليوم الأربعاء 11 نوفمبر، مشيرةً إلى أن الوليد الحلاني موقوف في ثكنة الحلو. إلا أن معلومات ET بالعربي تفيد بأن الوليد موجود حالياً في مخفر الطيونة.

وكانت اليازا قد نشرت أيضاً مقطع فيديو مموهاً قالت إنه للشخص المصاب، في إطار متابعتها للحادث.

وبحسب معلومات ET بالعربي، خضع الوليد الحلاني لفحوصات، ولم تُظهر النتائج وجود أي أثر للكحول أو أي مواد أخرى في جسمه. كما تشير المعلومات إلى أنه تحمّل المسؤولية كاملة عما حصل، معتبراً أن ما حدث قضاء وقدر.

وكان الوليد برفقة أحد المرافقين القدامى والمقربين من والده، إلا أن المعلومات تؤكد أنه تحمّل المسؤولية كاملة عن الحادث.

وفي ما يتعلق بهوية الشخص المتوفى، فلا تزال مجهولة حتى الآن، إذ لم تكن بحوزته أي أوراق ثبوتية. وتشير معلومات ET بالعربي إلى أن محاولات بدأت منذ مساء الثلاثاء للتعرف إلى هويته والوصول إلى أفراد عائلته.

ومن المنتظر أن تساهم الفحوصات الطبية والتشريح في تحديد هوية المتوفى، إضافة إلى الكشف عما إذا كان قد تعرض لتأثير الكحول أو أي مواد أخرى.

وعلى صعيد آخر، أفادت معلومات ET بالعربي بأن عاصي الحلاني موجود حالياً في باريس، ولديه التزامات تقوده من هناك إلى المكسيك. أما كوليت الحلاني، فتشير المعلومات إلى أنها لا تزال على الأرجح في باريس، فيما لم يُعرف بعد القرار النهائي بشأن عودتها إلى لبنان.

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