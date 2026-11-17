وتحدثت حركة بعفوية عن جيري غزال وماريلين نعمان، وكشفت عن اختيارها مغنية ليكون شريكها في لقاء رومانسي. كما تطرقت إلى تيم حسن وقصي خولي، وشاركت رأيها في وسيرين عبد النور وباميلا الكيك.

ولم يخلُ اللقاء من لفتة إلى الفنان فضل شاكر، إذ وجهت إليه حركة رسالة خاصة. تفاصيل عفوية ومواقف تكشف جانباً مختلفاً من شخصيتها، تتابعونها في الحلقة الجديدة من on the spot

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