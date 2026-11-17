وتحدثت حركة بعفوية عن جيري غزال وماريلين نعمان، وكشفت عن اختيارها باسم مغنية ليكون شريكها في لقاء رومانسي. كما تطرقت إلى تيم حسن وقصي خولي، وشاركت رأيها في نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور وباميلا الكيك.
ولم يخلُ اللقاء من لفتة إلى الفنان فضل شاكر، إذ وجهت إليه ريان حركة رسالة خاصة. تفاصيل عفوية ومواقف تكشف جانباً مختلفاً من شخصيتها، تتابعونها في الحلقة الجديدة من on the spot
على قناة الجديد فن على هذا الرابط
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي استغراب الجمهور، بعدما بدا فيه الأمير هاري وهو يدفع زوجته ميغان ماركل ويُبعد ابنتهما عنها.
في لقاء مع الزميل صلاح الخال خلال افتتاح العرض الأول لفيلم "منزل السيد إبراهيم المحترم"، علّقت الممثلة اللبنانية ترف التقي على الجدل الذي أثاره منشورها الأخير والضجة حول انفصالها عن محمد الدايخ، فيما عبّرت والدتها الممثلة السورية صباح الجزائري عن انزعاجها من تريند "طلاق أبو عصام وسعاد"للمزيد تابعوا التقرير
في لقاء جمع عدداً من الشخصيات اللبنانية في مدينة ميامي الأميركية، حلّ الفنان عامر زيان وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأميركية السيدة ندى حمادة معوض وزوجها السيد جيرار معوض، ضيوفاً على المنتج العالمي إيميليو إستيفان، المعروف بجذوره اللبنانية.