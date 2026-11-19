طلاق أندريه سكاف وسوسن أبو عفار كاد أن يحدث 3 مرات.. غيرة وشبهات خيانة وخلافات أمام الناس!

كشف الفنان السوري ، خلال ظهوره في برنامج "الاختيار" مع الفنان ، عن تفاصيل ومحطات من حياته الزوجية مع الفنانة ، متحدثاً عن الخلافات التي مرّا بها، والتي كادت في ثلاث مناسبات أن تصل بهما إلى الطلاق والانفصال.





طلاق النجمين السوريين وسوسن كاد أن يحصل 3 مرات! غيرة وشبهات خيانة وخلاف أمام الناس #صباح_الفن https://t.co/BM8fDDEa1i — AlJadeed فنّ (@aljadeedfan) November 19, 2026

وتوقف الحديث عند التي شكّلت السبب الأساسي للخلافات بين الزوجين، إلى جانب مواقف وشكوك مرتبطة بشبهات الخيانة، فضلاً عن خلافات وصلت إلى العلن وأمام الناس، ما جعل علاقتهما تمرّ بمحطات صعبة وتحديات متكررة.



وأعاد هذا التصريح تسليط الضوء على الحياة الشخصية للثنائي السوري، الذي لطالما أثار اهتمام الجمهور، خصوصاً أن الحديث عن اقتراب الطلاق ثلاث مرات يكشف جانباً من الأزمات التي واجهت علاقتهما بعيداً عن الأضواء.



ولمتابعة المزيد من التفاصيل وكواليس حديث أندريه عن زوجته ، والغيرة التي كادت أن تنهي زواجهما أكثر من مرة، يمكنكم مشاهدة تقرير الزميلة لوركا سبيتي ضمن " الفن".