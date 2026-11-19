وتوقف الحديث عند الغيرة
التي شكّلت السبب الأساسي للخلافات بين الزوجين، إلى جانب مواقف وشكوك مرتبطة بشبهات الخيانة، فضلاً عن خلافات وصلت إلى العلن وأمام الناس، ما جعل علاقتهما تمرّ بمحطات صعبة وتحديات متكررة.
وأعاد هذا التصريح تسليط الضوء على الحياة الشخصية للثنائي السوري، الذي لطالما أثار اهتمام الجمهور، خصوصاً أن الحديث عن اقتراب الطلاق ثلاث مرات يكشف جانباً من الأزمات التي واجهت علاقتهما بعيداً عن الأضواء.
ولمتابعة المزيد من التفاصيل وكواليس حديث أندريه سكاف
عن زوجته سوسن أبو عفار
، والغيرة التي كادت أن تنهي زواجهما أكثر من مرة، يمكنكم مشاهدة تقرير الزميلة لوركا سبيتي ضمن "صباح
الفن".