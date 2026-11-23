مايلي سايرس تحتفل بزواجها من ماكس موراندو وتنشر الصور الأولى من الحفل

أكّدت الأميركية مايلي سايرس زواجها من الموسيقي موراندو، بنشر الصور الأولى من حفل زفافهما، الذي أقيم السبت 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026 في أجواء خاصة بمدينة بالم سبرينغز في ولاية .



وشاركت سايرس الصور عبر حسابها على «إنستغرام» الأحد، بعد يوم من الزفاف، وأرفقتها بتعليق مقتضب اكتفت فيه بالحرف الأول من اسم كلّ منهما «M + M»، إلى جانب تاريخ الحفل.



وفي إحدى اللقطات، ظهر موراندو وهو يقبّل سايرس على خدّها، فيما وثّقت صورة أخرى قبلةً بين العروسين. وتضمّن المنشور أيضاً صوراً عفوية من الحفل، ظهر في إحداها كلب بالقرب منهما.