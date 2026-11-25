وجاءت لهجة عايض أكثر حدّةً في ختام المنشور، إذ وجّه رسالة مباشرة إلى المعنيين بتحذيره، قائلاً «لا تجربوني تراني ماني قليل شر». ولم يُسمِّ عايض الحسابات التي يقصدها، كما لم يحدّد ما نُشر عن حياته الخاصة.

وأوضح عايض في منشوره أنّه سبق أن حذّر من الخوض في حياته الشخصية، وأنّ بعض الحسابات واصلت الحديث عنها رغم تحذيره. وكتب «فيه حسابات قاعدين يتكلمون عن حياتي الخاصة، وسبق وقلت اللي بيتكلم عن حياتي الخاصة ما راح اسكت».واتّهم الفنان السعودي أصحاب تلك الحسابات بالسعي إلى تصدّر «الترند» من خلال الحديث عنه، ولوّح باللجوء إلى المحاكم إذا استمرّوا في ذلك.