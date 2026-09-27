أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

اسرائيل تخطط لفتح معركة جديدة.. منشأة عماد 4؟ (المدن)

2026-09-27 | 00:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اسرائيل تخطط لفتح معركة جديدة.. منشأة عماد 4؟ (المدن)
اسرائيل تخطط لفتح معركة جديدة.. منشأة عماد 4؟ (المدن)

أفادت صحيفة المدن، بأن "إسرائيل تعيد تكرار تجربة ما قبل حرب أيلول عام 2024، بتكثيف تحليق الطائرات المسيّرة وعمليات الرصد، إضافة إلى إطلاق يومي لصفارات الإنذار، التي يُقال لاحقاً إن إطلاقها كان نتيجة تشخيصات خاطئة، وقد تكرر الأمر نفسه على مدى أشهر قبل حرب عام 2024، وغالباً ما يكون ذلك مرتبطاً بصراع أمني بين الإسرائيليين وبين حزب الله. كما أن التقديرات الأمنية تبدي تخوفها من حصول تصعيد جديد وعمليات اغتيال أيضاً".

ووفق الصحيفة، "فتحت إسرائيل مساراً جديداً لعملياتها باستهداف جبل الريحان، وتحديداً الجبل الرفيع. وشكّلت الغارات التي نُفّذت مؤشراً على ما تُعدّه تل أبيب لتلك المنطقة، التي أصبح واضحاً أنها ستكون الهدف المقبل. تلكَ المناطق أساسية واستراتيجية بالنسبة إلى تل أبيب، وتعتبر أنها معاقل تحتوي على مراكز قوة حزب الله ومخازنه وغرف عملياته. وقد يكون هناك اعتبار لأن تكون منشأة عماد 4 في هذه المناطق، وفي الأساس كان الإسرائيليون قد أبلغوا اللبنانيين بأنهم يريدون تفكيك هذه المنشآت. ما تركز عليه إسرائيل إذن في المرحلة المقبلة هو فتح معركة البقاع الغربي، جبل الريحان، وإقليم التفاح، ويريد الإسرائيليون السيطرة على هذه التلال المرتفعة، والسيطرة على طول هذا الخط، وبعدها يفرضون آلية تفاوضية جديدة، ومنها يريدون إطلاق المناطق التجريبية، أي دخول الجيش إليها وسحب السلاح منها وتفكيكها".
 
 
 
مقالات ذات صلة
اسرائيل تخطط لفتح معركة جديدة.. منشأة عماد 4؟ (المدن)

أخبار لبنان

لبنان

اسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بيروت والضاحية بحماية دولية.. و"حزب الله": السلاح لن يُحصر؟ (أساس ميديا)
التصعيد محتمل ووارد.. أين سيتكرر نموذج "علي الطاهر"؟ (المدن)

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

إخلاء مبنى في كفررمان بعد اتصال مريب.. ماذا تبيّن؟
Play
06:09

إخلاء مبنى في كفررمان بعد اتصال مريب.. ماذا تبيّن؟

أفادت الوكالة الوطنية بأن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً عن ورود تهديد هاتفي إلى سكان أحد المباني في بلدة كفررمان، عبر اتصال نُسب إلى جهة إسرائيلية، ما دفع بلدية كفررمان إلى إخلاء المبنى موقتاً بانتظار التحقق من صحة التهديد.

06:09

إخلاء مبنى في كفررمان بعد اتصال مريب.. ماذا تبيّن؟

أفادت الوكالة الوطنية بأن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً عن ورود تهديد هاتفي إلى سكان أحد المباني في بلدة كفررمان، عبر اتصال نُسب إلى جهة إسرائيلية، ما دفع بلدية كفررمان إلى إخلاء المبنى موقتاً بانتظار التحقق من صحة التهديد.

وزير الطاقة يعلن الاعتكاف.. إلى حين!
05:36

وزير الطاقة يعلن الاعتكاف.. إلى حين!

أعلن وزير الطاقة جو صدي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر اليوم، أنه "قرر الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين اتّخاذ القرارات المحقّة بالنسبة للكهرباء، من دفع الإعفاءات والمتأخرات لصالح كهرباء لبنان".

05:36

وزير الطاقة يعلن الاعتكاف.. إلى حين!

أعلن وزير الطاقة جو صدي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر اليوم، أنه "قرر الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين اتّخاذ القرارات المحقّة بالنسبة للكهرباء، من دفع الإعفاءات والمتأخرات لصالح كهرباء لبنان".

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026