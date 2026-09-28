من الليل حتى الصباح.. ماذا جرى في الجنوب؟

أفادت الوكالة الوطنية بأن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً عن ورود تهديد هاتفي إلى سكان أحد المباني في بلدة كفررمان، عبر اتصال نُسب إلى جهة إسرائيلية، ما دفع بلدية كفررمان إلى إخلاء المبنى موقتاً بانتظار التحقق من صحة التهديد.

