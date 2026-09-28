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أخبار لبنان

إلى المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة.. تذكير من المالية

2026-09-28 | 07:00
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إلى المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة.. تذكير من المالية
إلى المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة.. تذكير من المالية

ذكرت وزارة المالية، في بيان، المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة بقرب بدء المهلة القانونية لتقديم التصاريح الدورية العائدة للفصل الثالث من العام 2026 وتسديد الضريبة المتوجبة بنتيجتها والمحددة من ٣٠/٩/٢٠٢٦ الى ٣١/١٠/٢٠٢٦.

وعليه، ونظراً إلى اقتراب بدء المهلة المذكورة أعلاه، تدعو الوزارة جميع المكلفين إلى الاستعداد لتقديم تصاريحهم الدورية عن الفصل المذكور وتسديد الضرائب المتوجبة عليهم ضمن المهلة القانونية المحددة، والمبادرة إلى استكمال موجباتهم الضريبية في مواعيدها، تجنباً لترتب الغرامات القانونية الناتجة عن التأخر في التصريح أو التسديد.

كما تلفت الوزارة المعنيين إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المقتضاة بحق المكلفين الذين لا يلتزمون بالموجبات والمهل القانونية المحددة، وأنها ليست في صدد إصدار أي قرار يقضي بمنح إعفاءات استثنائية من الغرامات المترتبة نتيجة عدم الالتزام بموجبات التصريح أو التسديد".
 
 
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أخبار لبنان

وزارة المالية

ياسين جابر

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