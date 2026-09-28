الجيش يعثر على جهاز تجسّس إسرائيلي ويفكّكه في جنوب لبنان (صور)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
زار القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان إياد الهزاع، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في لقاء ودي تناول العلاقات اللبنانية السورية وأبرز المستجدات على الساحتين اللبنانية والسورية.
أفادت الوكالة الوطنية بأن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً عن ورود تهديد هاتفي إلى سكان أحد المباني في بلدة كفررمان، عبر اتصال نُسب إلى جهة إسرائيلية، ما دفع بلدية كفررمان إلى إخلاء المبنى موقتاً بانتظار التحقق من صحة التهديد.