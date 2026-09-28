الجيش يعثر على جهاز تجسّس إسرائيلي ويفكّكه في جنوب لبنان (صور)

أعلنت أنّ وحدة عسكرية مختصة عثرت، خلال عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، على جهاز تجسّس تابع للاحتلال ومزوّد بمنظومة شمسية في وادي زبقين – صور، وعملت على تفكيكه.

