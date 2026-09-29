ما بعد اليونيفيل ودعم الجيش.. بحث لبناني أوروبي

كما أعرب العماد هيكل عن شكره للسلطات الألمانية على الدعم المتواصل للجيش في ظل التحديات القائمة.
كذلك استقبل نائب رئيس أركان الدفاع البريطاني LT. Gen Charlie Kollins مع وفد مرافق وتم التطرق إلى مرحلة ما بعد اليونيفيل وسبل دعم الجيش وتعزيز قدراته، خاصة لجهة ضبط الحدود وحمايتها، في ظل الظروف الإستثنائية التي تمرّ بها البلاد.
زار القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان إياد الهزاع، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في لقاء ودي تناول العلاقات اللبنانية السورية وأبرز المستجدات على الساحتين اللبنانية والسورية.
أفادت الوكالة الوطنية بأن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً عن ورود تهديد هاتفي إلى سكان أحد المباني في بلدة كفررمان، عبر اتصال نُسب إلى جهة إسرائيلية، ما دفع بلدية كفررمان إلى إخلاء المبنى موقتاً بانتظار التحقق من صحة التهديد.