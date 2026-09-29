ما بعد اليونيفيل ودعم الجيش.. بحث لبناني أوروبي

استقبل العماد في مكتبه - اليرزة الألماني في Thomas Zahneisen في زيارة تعارف بمناسبة تسلّمه مهامه في لبنان، يرافقه الألماني المقدم Kai Zimmermann. خلال اللقاء، شدّد السفير Zahneisen على أهمية دعم الجيش خلال هذه المرحلة الدقيقة، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والألماني، إضافة إلى مرحلة ما بعد اليونيفيل.