أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

القرار اتّخذ.. واشنطن تعمل لـ"تغيير كبير" في لبنان (المدن)

2026-09-30 | 01:43
views
مشاهدات عالية
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
القرار اتّخذ.. واشنطن تعمل لـ&quot;تغيير كبير&quot; في لبنان (المدن)
القرار اتّخذ.. واشنطن تعمل لـ"تغيير كبير" في لبنان (المدن)

جاء في صحيفة المدن:

 بعض اللبنانيين يربطون ما سيجري فيه بما سيجري في المنطقة أما الأميركيون وغيرهم فيريدون فصل لبنان عن أي ملف آخر وفك أي ارتباط بين الوضع اللبناني وإيران أو الحوثيين لذلك يعمل الأميركيون على مسارين الأول هو السعي لمنع نتنياهو من شن حرب واسعة ضد حزب الله كي لا تعود الجبهات وتتوحد، وكي يعطي هامشاً للدولة اللبنانية بأن تستمر بنشاطها وخطتها. الثاني، هو إبقاء التصعيد الإسرائيلي سيفاً مصلتاً إلى جانب سلاح العقوبات والضغوط التي يمكن لواشنطن أن تمارسها وتفرضها لدفع اللبنانيين إلى ما تريده.

ما يقوله الديبلوماسيون هو أن القرار متخذ على مستوى المنطقة بالتغيير الكبير في لبنان وفي المنطقة، والوصول إلى واقع سياسي وأمني واقتصادي وعسكري جديد، مع ما يعنيه ذلك من فرض وقائع جديدة للعلاقة بين لبنان وإسرائيل، علماً أن الهدف هو اتفاق سلام وما لا يخفيه الديبلوماسيون هو التكامل بين الأهداف الأمنية والعسكرية والأهداف المالية والاقتصادية، مع ما يعنيه ذلك من شروط أميركية واضحة لتفكيك حزب الله بكل بنيته العسكرية والأمنية والسياسية ومؤسساته المالية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والصحية. وهو ما يقول الديبلوماسيون إنه يجب البحث عن بدائل له أيضاً، وكيفية تقديم ذلك من خلال المساعدات، والمشاريع التي سيتم العمل عليها، والجهات التي سيتم التنسيق معها بشأنها.
 
مقالات ذات صلة
القرار اتّخذ.. واشنطن تعمل لـ"تغيير كبير" في لبنان (المدن)

أخبار لبنان

حزب الله

الجنوب

الجيش الإسرائيلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية تستهدف النبطية الفوقا بصاروخ موجّه
جلسة حكومية غداً.. ماذا على جدول الأعمال؟

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

الهزاع يزور بري.. حوار لتعزيز العلاقات وتجاوز التحديات
06:36

الهزاع يزور بري.. حوار لتعزيز العلاقات وتجاوز التحديات

زار القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان إياد الهزاع، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في لقاء ودي تناول العلاقات اللبنانية السورية وأبرز المستجدات على الساحتين اللبنانية والسورية.

06:36

الهزاع يزور بري.. حوار لتعزيز العلاقات وتجاوز التحديات

زار القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان إياد الهزاع، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في لقاء ودي تناول العلاقات اللبنانية السورية وأبرز المستجدات على الساحتين اللبنانية والسورية.

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026