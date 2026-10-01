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ايران تريد ابقاء قوة "حزب الله".. ولبنان يتحرّك في الفراغ! (الديار)

2026-10-01 | 00:42
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ايران تريد ابقاء قوة &quot;حزب الله&quot;.. ولبنان يتحرّك في الفراغ! (الديار)
ايران تريد ابقاء قوة "حزب الله".. ولبنان يتحرّك في الفراغ! (الديار)

أفادت صحيفة الديار، بأن "لبنان، بوضعه الخاص، الذي هو غير مفصول جيوسياسياً عن الحرب الاميركية الايرانية وفي الوقت ذاته مستقل عنها نظرا لبنيته التي لا تحتمل أي مغامرات في المرحلة الحالية كما كان يحدث في الماضي، يغوص اليوم في دوامة الوقت الضائع. ذلك ان اوساطا سياسية وصفت اي تحرك في الوقت الحاضر كالحركة في الفراغ".

ووفق الصحيفة، "هذا الواقع يجعل لبنان بموقع لا يحسد عليه حيث ان ايران تريد ان تبقي قوة حزب الله الذي هو على ارتباط وثيق بها، في حين ان الاخرين لا يريدون خسارة لبنان لانهم يعتبرونه مدخل ربط لاسرائيل بالعالم العربي. فتاريخيا، لعب لبنان دور الوسيط بين العالم العربي المسلم وبين العالم الغربي المسيحي، ولذلك لا يريد الغرب ان تنفجر الحالة في لبنان بالشكل الخطير الذي يهدد وجوده".

وبحسب الديار، "بموازاة ذلك، يبقى الارتباك الداخلي سيد الموقف مع ازدياد التمزق السياسي بين الاطراف اللبنانية، الامر الذي دفع بمصدر فرنسي في الكيدورسيه - مقر وزارة الخارجية الفرنسية، الى وصف لبنان بـ «بلد الفرص الضائعة» امام شخصية لبنانية مرموقة، ومبديا خشيته من ان يؤدي ذلك الى ضياع الدولة اللبنانية".
 
 
 
 
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