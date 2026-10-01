أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

الذهب والنفط.. كم بلغت الأسعار؟

2026-10-01 | 01:18
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الذهب والنفط.. كم بلغت الأسعار؟
الذهب والنفط.. كم بلغت الأسعار؟

بقيت أسعار النفط دون تغيير يذكر في بداية التعاملات الآسيوية اليوم، في أعقاب مكاسب الجلسة الماضية والزيادة الشهرية الحادة، في حين يقيم المستثمرون الجهود الجارية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وسط التوقعات المتعلقة بصادرات الخام من الشرق الأوسط.

بحلول الساعة 0045 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 98.15 دولارا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة عند 90.35 دولارا للبرميل.

 من جهة أخرى، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في بداية جلسات التداول الآسيوية اليوم، مع انتظار المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

بحلول الساعة 0027 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4146.66 دولارا للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 4177 دولارا.
 
 
 
مقالات ذات صلة
الذهب والنفط.. كم بلغت الأسعار؟

أخبار لبنان

أسعار الذهب

النفط

العودة الى الأعلى
Aljadeed
للعسكريين الفارين والمسرّحين طرداً.. بيان من قيادة الجيش
"حدود جديدة عند الليطاني".. ماذا تُخطط اسرائيل؟ (الجمهورية)

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

الهزاع يزور بري.. حوار لتعزيز العلاقات وتجاوز التحديات
06:36

الهزاع يزور بري.. حوار لتعزيز العلاقات وتجاوز التحديات

زار القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان إياد الهزاع، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في لقاء ودي تناول العلاقات اللبنانية السورية وأبرز المستجدات على الساحتين اللبنانية والسورية.

06:36

الهزاع يزور بري.. حوار لتعزيز العلاقات وتجاوز التحديات

زار القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان إياد الهزاع، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في لقاء ودي تناول العلاقات اللبنانية السورية وأبرز المستجدات على الساحتين اللبنانية والسورية.

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026