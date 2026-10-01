أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

إلى مشتركي مياه بيروت وجبل لبنان.. حان وقت التسديد

2026-10-01 | 05:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إلى مشتركي مياه بيروت وجبل لبنان.. حان وقت التسديد
إلى مشتركي مياه بيروت وجبل لبنان.. حان وقت التسديد

ذكرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان" مشتركيها الكرام بأنها وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات العام 2026 اعتباراً من تاريخ 07/01/2026، داعيةً الجميع إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2026 وما قبله، وذلك من خلال الجباة المختصين، أو صناديق دوائر التوزيع وآلات الدفع الإلكتروني (POS Machine) التابعة لها، أو عبر مراكز شركة O.M.T لتحويل الأموال.

ونظراً للظروف الاقتصادية الراهنة، أصدرت المؤسسة القرارات التنظيمية الآتية:

1. الإعفاء من غرامات التأخير المفروضة على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2025 وما قبله بنسبة 85%.

2. تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة لعام 2026، خلال فترة أقصاها شهر كانون الأول 2028.

3. تسهيل عمليات حصول المشتركين السابقين من أصحاب الذمم على اشتراكات جديدة، مع إمكانية تسديد المبالغ المتوجبة عليهم على دفعات لفترة أقصاها كانون الأول 2028.

4. تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بالنسب الآتية:

28% لاشتراكات المياه بالعيار.

15% لاشتراكات المياه بالعداد.

5. تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة 90%.

6. تخفيض بدل تجديد الاشتراك الموقت بنسبة 90%.

7. تقسيط بدلات العام 2026 لمن يرغب من المشتركين على ثلاثة دفعات كحد أقصى، والمفصلة على الشكل التالي:

القسط - الشرح  - الأول  :  

يستحق قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام 2026

الثاني :   

يستحق قبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2026

الثالث  :  

يستحق قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2026

أخيراً، تأمل المؤسسة من المشتركين الكرام التجاوب مع هذا الإعلان والمبادرة إلى تسديد المبالغ المترتبة عليهم من دون أي تأخير، ولا سيما المتأخرات منها، تطبيقاً للمادة 24 من نظام الاستثمار المعمول به لدى المؤسسة، الصادر بالمرسوم رقم 14597 تاريخ 14/06/2005.

يُعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك، ويُعدّ قاطعاً لمهلة مرور الزمن".
مقالات ذات صلة
إلى مشتركي مياه بيروت وجبل لبنان.. حان وقت التسديد

أخبار لبنان

مياه بيروت وجبل لبنان

مشتركي

بيروت

لبنان..

التسديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عن بري وجنبلاط وميقاتي.. مواقف لافتة تحدث عنها السفير المصري علاء موسى من غرفة أخبار "الجديد" (فيديو)
حاصباني لـ"الجديد": اخشى من تكرار سيناريو 2019 (فيديو)

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

الهزاع يزور بري.. حوار لتعزيز العلاقات وتجاوز التحديات
06:36

الهزاع يزور بري.. حوار لتعزيز العلاقات وتجاوز التحديات

زار القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان إياد الهزاع، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في لقاء ودي تناول العلاقات اللبنانية السورية وأبرز المستجدات على الساحتين اللبنانية والسورية.

06:36

الهزاع يزور بري.. حوار لتعزيز العلاقات وتجاوز التحديات

زار القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان إياد الهزاع، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في لقاء ودي تناول العلاقات اللبنانية السورية وأبرز المستجدات على الساحتين اللبنانية والسورية.

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026