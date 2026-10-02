الفياضية تقترب من الفرج.. والوزير يتابع شخصيًّا

أعلنت وزارة الأشغال والنقل في بيان أن:

"الأشغال في الفياضية دخلت مرحلتها النهائية بعد استكمال الأعمال التي نفّذتها مصلحة مياه وجبل لمعالجة تسرّب خط المياه ، وإنجاز الكشوفات الفنية اللازمة بالتنسيق مع بسبب وجود خطوط كهرباء ذات توتر مرتفع ومدفونة ضمن نطاق الأشغال، وهي مستجدات كانت قد وسّعت نطاق الورشة وأخّرت استكمال أعمال الطريق الأساسية.



ويتابع وزير الأشغال العامة والنقل شخصيًا وبشكل مباشر سير التنفيذ، وقد أعطى توجيهاته بتسريع وتيرة العمل وإنجاز الورشة بالكامل بحلول الثلاثاء 6 تشرين الأول 2026.



ومع انتهاء أعمال المياه واستكمال الكشوفات المتعلقة بخطوط الكهرباء، لم يتبقَّ سوى أعمال حقن الباطون وردم وإعادة تزفيت الطريق، على أن تُستكمل ضمن المهلة التي حدّدها الوزير".