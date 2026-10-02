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أخبار لبنان

الفياضية تقترب من الفرج.. والوزير يتابع شخصيًّا

2026-10-02 | 05:07
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الفياضية تقترب من الفرج.. والوزير يتابع شخصيًّا
الفياضية تقترب من الفرج.. والوزير يتابع شخصيًّا

أعلنت وزارة الأشغال والنقل في بيان أن:

"الأشغال في الفياضية دخلت مرحلتها النهائية بعد استكمال الأعمال التي نفّذتها مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان لمعالجة تسرّب خط المياه الرئيسي، وإنجاز الكشوفات الفنية اللازمة بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان بسبب وجود خطوط كهرباء ذات توتر مرتفع ومدفونة ضمن نطاق الأشغال، وهي مستجدات كانت قد وسّعت نطاق الورشة وأخّرت استكمال أعمال الطريق الأساسية.

ويتابع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني شخصيًا وبشكل مباشر سير التنفيذ، وقد أعطى توجيهاته بتسريع وتيرة العمل وإنجاز الورشة بالكامل بحلول الثلاثاء 6 تشرين الأول 2026.

ومع انتهاء أعمال المياه واستكمال الكشوفات المتعلقة بخطوط الكهرباء، لم يتبقَّ سوى أعمال حقن الباطون وردم الحفرة وإعادة تزفيت الطريق، على أن تُستكمل ضمن المهلة التي حدّدها الوزير".
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