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أخبار لبنان

الحجار من النبطية: الجنوب ليس بخير.. وكل لبنان كذلك

2026-10-02 | 10:53
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الحجار من النبطية: الجنوب ليس بخير.. وكل لبنان كذلك
الحجار من النبطية: الجنوب ليس بخير.. وكل لبنان كذلك

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خلال زيارة إلى النبطية برفقة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أن أولوية الدولة المطلقة هي تحرير الجنوب وبسط سلطتها عبر الجيش والقوى الأمنية «حتى آخر ذرة من تراب الجنوب».

وقال الحجار إن «الجنوب ليس بخير، لذلك فإن كل لبنان ليس بخير»، مشدداً على أن الدولة ستكون دائماً إلى جانب المواطنين، وأن تعزيز حضورها وانتشار أجهزتها الأمنية يشكّلان أساساً لترسيخ الأمن والاستقرار.

وشارك في الزيارة وزيرا المال ياسين جابر والعمل محمد حيدر، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية والدفاع المدني، إلى جانب نواب وفاعليات المنطقة.

واستهلّ الوفد جولته بزيارة سرية درك النبطية في كفرجوز، للاطلاع على أوضاعها ومهام عناصرها، ثم انتقل إلى البلدية، حيث التقى رئيسها وفاعليات المدينة.

وشملت الجولة وضع حجر الأساس للمقر الجديد للدفاع المدني، وزيارة مركز الأمن العام بعد تأهيله، وسرايا النبطية الحكومي بعد ترميمه وتأهيله، تعزيزاً لحضور مؤسسات الدولة وخدماتها.

واختُتمت الزيارة بلقاء إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق في منزله، حيث جرى بحث أوضاع المدينة والمنطقة وحاجات أهلها، وأهمية التعاون لتعزيز صمود أبناء الجنوب.

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