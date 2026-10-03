الهزاع يزور بطريرك أنطاكية و سائر المشرق للروم يوسف العبسي

التقى القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت السيد إياد الهزاع، صاحب الغبطة البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، وذلك في مقر بطريركية الروم الكاثوليك في الربوة.



وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتعاون، بما يسهم في ترسيخ العلاقات الأخوية.

كما تناول اللقاء دور المرجعيات الدينية في دعم قيم التآخي والعيش المشترك، وتعزيز جسور التواصل بين أبناء البلدين.