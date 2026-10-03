الجيش يوقف 11 شخصًا في بشامون وطرابلس ويضبط أسلحة ومخدرات

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



نتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة بشامون - عاليه منزل المواطن (ع.ش.) وأوقفته لاتجاره بالأسلحة الحربية والمخدرات، وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، كما أوقفت برفقته المواطن (م.ز.)، بحقه مذكرة توقيف بجرم إطلاق النار.

كذلك أوقفت دورية من المديرية في مخيم نهر البارد وفي مناطق التبانة والقبة وسوق الخضار– طرابلس 7 مواطنين وفلسطينيَين لإقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهم كمية منها.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.