الأمطار على أبواب بداية الأسبوع.. ومنخفض جوي مجدداً!

وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس خريفي يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع بعض التقلبات المحلية، ومن المتوقع أن يتأثر الحوض تدريجيا بمنخفض جوّي محدود الفعالية مساء يوم غد الإثنين ويستمر حتى يوم الأربعاء المقبل حيث يتحول إلى مستقر.معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول: بين 20 و28 م°، 21 و29، بين 13 و27 م°.- الطقس المتوقع في لبنان:الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل. تتكاثف الغيوم إعتبارا الظهر وتمسي الأجواء مهيأة لتساقط بعض الأمطار المتفرقة خاصة شمال البلاد, كما تنشط الرياح أحيانا.الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحياناً وتتكاثف الغيوم إعتبارًا من بعد الظهر وتكون الأجواء مهيأة ليلاً لتساقط بعض الأمطار بشكل متفرق خاصة شمال البلاد.الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة برياح ناشطة مع حدوث برق ورعد كما تنخفض درجات الحرارة بشكل اضافي لتصبح دون معدلاتها الموسمية.الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة.-الحرارة على الساحل من 17 إلى 26 درجة، فوق الجبال من 10 إلى 20 درجة، في الداخل من 10 إلى 21 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 و35 كم /س.- الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70%- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 28°م.- الضغط الجوي: 1020 HPA أي ما يعادل: 765 ملم زئبق.