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أخبار لبنان

بالجرم المشهود.. محاولة فاشلة لسرقة دراجات نارية

2026-10-04 | 07:05
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بالجرم المشهود.. محاولة فاشلة لسرقة دراجات نارية
بالجرم المشهود.. محاولة فاشلة لسرقة دراجات نارية

أوقفت شرطة بلدية صيدا شخصين حاولا سرقة دراجات نارية في محيط مدينة رفيق الحريري الرياضية (الملعب البلدي)، بعد عملية رصد ومتابعة ميدانية دقيقة.

وجرت عملية التوقيف والمتابعة بإشراف رئيس لجنة المخالفات والتعديات في بلدية صيدا وائل قصب، الذي واكب الحادثة والتفاصيل الميدانية لحظة بلحظة.

وبعد التنسيق المباشر مع آمر فصيلة صيدا في قوى الأمن الداخلي الرائد نادر قصب، تم تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى الفصيلة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم وإجراء المقتضى القضائي.

واتخذ رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي قراراً بإصدار تنويه بعنصري الشرطة صلاح أبو ظهر ومحمد الجردلي، اللذين قاما بعملية التوقيف.

واكدت البلدية "استمرار دوريات الشرطة البلدية في السهر على أمن واستقرار الأحياء والمرافق العامة في المدينة، بالتعاون والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية والعسكرية".

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