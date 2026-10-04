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أخبار لبنان

انفراجة لأهالي الجنوب.. حلّ مؤقت يعيد حركة العبور

2026-10-04 | 07:37
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انفراجة لأهالي الجنوب.. حلّ مؤقت يعيد حركة العبور
انفراجة لأهالي الجنوب.. حلّ مؤقت يعيد حركة العبور

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان

أن وزارة الأشغال العامة والنقل باشرت، بالتنسيق معها، تنفيذ أعمال استحداث عبارة مائية لتأمين معبر بديل للجسر المدمر في منطقة طيرفلسيه، والذي تعرّض للتدمير جراء الغارات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة.



وأوضحت مصلحة الليطاني أن "الأعمال تكتسب أهمية في إعادة تسهيل حركة المواطنين والآليات بين مناطق صيداالزهراني وقضاء صور، ولاسيما حركة نقل المنتجات والمستلزمات الزراعية"، وأنها تواكب الأعمال ميدانياً من خلال فريقها الفني، بالتنسيق مع الوزارة والاستشاري والمتعهد، لضمان مراعاة المتطلبات الفنية والهيدروليكية وحماية مجرى نهر الليطاني والمنشآت التابعة له.



ويأتي تنفيذ العبارة كحلّ مؤقت لتأمين حركة العبور إلى حين إعادة تأهيل الجسر الدائم وإعادته إلى الخدمة.

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