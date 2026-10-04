عند حاجز ضهر البيدر.. ماذا ضبطت قوى الأمن؟ (صورة)

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة جرائم المخدّرات وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، وبتاريخ 24-09-2026، أوقف عناصر حاجز في وحدة شخصَين كانا على متن دراجة آلية، وقد مُسح رقم هيكلها، وهما:

– ر. م. (مواليد عام 2008، لبناني)

– س. م. (مواليد عام 1983، لبنانية)

وبتفتيشهما، ضُبطت بحوزتهما كمية كبيرة من المخدّرات، موزّعة على الشكل الآتي:

-/124/ مظروفًا تحتوي على مادة الماريجوانا، بوزن إجمالي بلغ نحو /1.8/ كلغ.

-/289/ مظروفًا تحتوي على مادة حشيشة الكيف، بوزن إجمالي بلغ نحو /2/ كلغ.

أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة المختص.