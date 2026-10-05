الكرة في ملعب الجيش اللبناني.. سلاح "حزب الله" أولاً! (الديار)

أفادت صحيفة ، أن "جولة التفاوض العسكرية المرتقبة في في العشرين من الشهر الجاري تبدو أقرب إلى محطة لتمرير الوقت والحفاظ على مسار التفاوض قائمًا، أكثر منها محطة يُنتظر أن تفضي إلى اختراق فعلي".





وأشارت مصادر الاطلاع إلى أن " مارست ضغوطًا على للحؤول دون نسف هذه الجولة، حرصًا على تثبيت مسار التفاوض، باعتبار أن هي عرّابته وتتمسك باستمراره، وإن كانت غير جاهزة أو غير متفرغة راهنًا للدفع به نحو نتائج عملية"، لافتة الى أن "واشنطن ارتأت أن تُعقد الجولة على المستوى العسكري، في صيغة تسمح بالحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة من دون رفع سقف التوقعات السياسية، وهو ما يعكس، بحسب المصادر نفسها، أن " ليست جاهزة في هذه المرحلة لتقديم تنازلات فعلية، وأن موافقتها على انعقاد الجولة جاءت في إطارها الشكلي أكثر منه استعدادًا لإحداث تقدم جوهري".



ورجّحت المصادر أن "تحاول إسرائيل خلال الاجتماع إعادة إلى الملعب اللبناني، وتحديدًا إلى ملعب ، عبر تحميله مسؤولية عدم استكمال تنفيذ ما ينص عليه اتفاق الإطار، ولا سيما في ما يتعلق بسحب سلاح ".